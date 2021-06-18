【5000元消費券】信和商場與支付寶合作推百萬元購物現金券　9成商戶設4種電子支付平台

▲ 信和商場與支付寶合作推百萬元購物現金券，9成商戶設4種電子支付平台。(資料圖片)

當局宣布電子消費券最快7月初接受申請。信和集團今（18日）表示，旗下商場與4種電子支付平台合作的商戶達9成，集團亦與AlipayHK合作，市民可將消費券與商場推出的數百萬元的購物現金券一同使用。

另外，集團旗下商場於7月將會聯同虛擬銀行livi bank，連續7個星期送出總值105萬元現金回贈，顧客只需於參與商場消費滿300元，即可參加抽獎，透過該銀行戶口消費既可享額外抽獎機會，每星期的30位幸運兒可以獲得5,000元現金回贈獎賞。

抽獎機會每星期累積，得獎者可贏取35,000元現金回贈，而集團會員憑指定優惠碼於該銀行開戶即可獲250元回贈，而介紹朋友開戶，亦有機會額外獲取5,000元回贈。

集團資產管理董事蔡碧林表示，旗下商場與4間電子支付平台合作的商戶達9成，顧客可將消費券用於購買小額消費的日常生活貨品，亦可用於購買手提電話、電器及其他高消費商品，甚至在不同類型的食肆及戲院使用，相信會為商場和商戶提升生意額。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜