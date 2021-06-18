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【DSE2022】教協去信考評局　促及早公布考試安排以釋除疑慮

社會 17:30 2021/06/18

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教協今日（18日）去信教育局，要求考評局盡快公布明年文憑試（DSE）考試安排，讓師生及早規劃備試。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍緩，惟去年疫情打亂本港師生的學習進度。教協今日（18日）去信教育局，要求考評局盡快公布明年文憑試（DSE）考試安排，讓師生及早規劃備試。

教協指，疫情發展至今，本學年中五級學生已累積損失許多上課時間，仍未回復正常上課。由於去年考評局亦曾作出文憑試的刪減安排，不少教師向教協表達憂慮，若考評局於新學年始公布就考試範圍及形式作出調適，會打亂教師早在暑假決定的課時規劃。

教協要求考評局盡快公布最新的考試安排，釋除疑慮，包括會否因應疫情調整考試範圍及形式，及中英文科的口試安排和防疫措施等 ，以便學校和師生及早準備。

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責任編輯：曾卓鋒

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