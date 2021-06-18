【沒血緣的愛】六旬夫婦無私任寄養父母逾20年　難忘寄養女兒臨走前喊聲媽媽

▲ 廖生廖太成為寄養家庭20多年，雖然年逾65，但暫不考慮退休，笑言如身體許可的話，會繼續這「父母」職責。

每人都總有屬於自己的家，但有些不幸兒童，或會因家庭問題而需暫住寄養家庭。幸而，這些「代父母」往往對寄養孩童視如己出，付出的愛心不比對親兒少。

年逾65的廖生夫婦就是其中的好例子。約30年前，他們原為長期的寄養家庭，後因太難抽離與「代仔女」的感情，轉為緊急寄養，至今照顧超過15名小孩。不求回報、無私給予與自己沒半點血緣的「仔女」一個家，廖太感動說道：最窩心是喊我一聲媽媽。

▲ 雖然是養父母，但廖生廖太與寄養仔女的關係也不錯，如有位十多歲的男孩，3 歲時已離開他們，但至今有長假也會到他們家住一兩晚，跟他們分享心事。（受訪者提供）

與自己素未謀面，卻忽然之間要成為「摯親」，對大人來說也很困難，何況是小孩。不過，若能有耐性地給予小朋友無限關懷及愛護的話，終有一天他們也會慢慢接受這個「家」-30多年來，廖生廖太就是抱着這個信念，陪伴超過15名小孩度過他們的快樂童年。

「當年是看到有招募寄養服務家庭的廣告，覺得香港有很大需求，而且仔女長大了，自己又有空餘時間騰出來，一心想幫助其他小朋友，就去試試，一湊就湊到現在20多年了。」廖太憶述。

難捨3年母女情

自1992年起，廖生廖太就成為家福會的長期寄養家庭，大概照顧了8名小朋友，時間有長有短，最少半年，最長一次試過3年，亦是讓廖太至今仍刻骨銘心的一段最難忘「母女緣」。

「我由她是BB時就開始照顧，直至3歲多，幸運地獲一對外籍夫婦領養，但他們完全不懂說廣東話，她又不諳英語，完全無法溝通。」在正式領養前，小朋友及領養父母會有「適應期」，讓他們相處一段時間，互相了解，但「女兒」的反應卻令廖生廖太非常擔心。

起初這對外籍夫婦有拍影片及照片給我看，我發現小朋友非常害怕，當下我很心痛，不知怎麼辦。後來她慢慢適應，以為情況會有好轉，怎料到真正離開我家之日，她走的那刻像瘋了般大哭，不停攬住我不願離開，最後我還是狠心地放手，她卻拼死地抓着枱凳不肯放開。就算怎樣不捨得對方，最終大家也要分開。那個場面我至今也忘不了，令我很辛苦。

難抽離寧轉緊急寄養

分離，往往是人生最難過的一刻，亦是寄養家庭最大的挑戰之一，這段母女情甚至令廖太要暫停寄養服務。「雖然一早有心理準備她會被領養，但始終照顧了3年多，投入太多感情，一下子抽離不了，到分開那刻確實是很難過的。」

▲ 雖然是寄養父母，但廖生廖太與寄養仔女的關係也不錯，如有位十多歲的男孩，3 歲時已離開他們，但至今有長假也會到他們家住一兩晚，跟他們分享心事。（受訪者提供）

後來社工開解廖太，既然長期寄養難以抽身，不如轉為緊急寄養家庭，兩者性質相若，最大分別是一般寄養家庭照顧小朋友的時間會較長，最少半年，最長可達十多年，直至寄養小朋友18歲，而緊急寄養則約幾個月至一年不等。

不過能讓廖太解開心結，再次成為寄養家庭的原因，亦是這位「最後的長期寄養女兒」。

在未離開香港前的某天，她的新父母邀請我上他們家探小朋友。她甫見到我就非常開心，立即衝入房拿個公仔出來。公仔尾巴有個招牌，上面寫着：『珍姨媽媽』，她跟我說每晚也要攬着這公仔睡覺。那刻聽到她叫我一聲媽媽，是無比感動及欣慰。

「女兒」最終跟隨領養父母到外國開展新生活，雖然經過十多年後漸少聯絡，但廖太說她的父母會放很多小朋友的生活照上社交網絡，知道她熱愛打籃球、踢波，且頻頻獲獎，她也放下心頭大石，能夠成為這女兒成長路上「曾經的摯親」，也是種緣份。

無懼照顧棘手兒童

然而，開始成為緊急寄養家庭，又是另一項挑戰。與長期不同，寄養父母接小朋友回家前未必能先接觸或了解他們，許多時只靠社工以電話跟進，例如廖生廖太現時正照顧的小女孩，社工早預告會較難溝通，打定輸數他們未必肯接受，反而獲他們一口答應。她說︰

「我完全不擔心，認為自己有信心應付到。起初她來我家時老愛發脾氣，又不知道如何表達自己，經常大喊大叫。但你不能阻止她吵鬧，她需要發洩，就要給予空間她發洩，一段時間過後她就會冷靜下來。」

相處約一個月左右，大家互相了解多了，情況有好轉。小朋友由最初不肯開聲及發音較差，慢慢變成肯去靠身體語言或簡單說話來表達自己，脾氣甚至變好，有很大進步。

而近年退休轉做全職「寄養爸爸」的廖生亦笑言：「雖然有時要捱更抵夜照顧小朋友，但看到他們由一張白紙開始至學懂填滿顏色，見證其成長及進步，是既深刻又有滿足感。

▲ 廖生廖太習慣完成一次寄養服務後，會去旅行放鬆，但疫情關係未能成行。（受訪者提供）

無私付出以身作則

縱然每位寄養小孩都有不同的脾氣、喜好及性格，但廖太認為他們終歸需要的，就是愛。

對小朋友來說，愛才是最重要。可能是受家庭背景影響，我覺得這些寄養小朋友其實是很沒自信及不安，如能跟他們多些溝通、多些擁抱，他們就會有安全感，能開開心心有自信地成長，將來對社會有所貢獻。

廖生廖太十多年來的不求回報及無私付出，也無形地影響了自己的家人。「仔女一直非常贊成我們做寄養家庭，尤其是女兒，受我們影響去讀社工，現時更任職寄養家庭社工。」

▲ 親生女兒（右二）受父母影響而任職社工，並成為寄養家庭的一分子。（受訪者提供）

他們亦會視寄養仔女如己出，經常帶同出席家庭聚會。「孫女見到其他小朋友亦很開心，並願意跟他們分享玩具及食物。這算是以身作則吧，希望他們能將這份愛心延續下去。」

記者：黃依情