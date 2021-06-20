【尋找家香情】波多野裕介定居香港譜音樂夢　感激伯樂林敏驄帶入電影行

▲ 波多野裕介任《尋找家香情》嘉賓講對香港的感受。

曾與金培達一同憑《七月與安生》獲金像獎最佳原創電影音樂的波多野裕介（Yusuke Hatano），定居香港已約10年，他任TVB新節目《尋找家香情》的嘉賓，接受Patrick Sir林溥來訪問，分享對香港的感受。

波多野裕介接受TOPick專訪透露，當初其餘是為了女朋友（現為太太）Jean（許湘韻）來香港，且獲得Jean百份百支持發展音樂事業，結果闖出事業。

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波多野裕介定居香港

TVB節目《尋找家香情》在今晚（6月20日）首播，第一集邀得波多野裕介任嘉賓。他說：「來港學習香港文化，最愛掃街吃本地小食。」

自小已「周遊列國」的波多野裕介先後在美國、日本、馬來西亞、澳洲及香港居住，被問到為何選擇定居香港時，他甜笑道：「當時在澳洲讀大學時認識了女友Jean，並決定跟她來港。」

而Jean的媽媽正就是著名影星邵音音。

▲ 波多野裕介與邵音音女兒許湘韻在2015年結婚。（受訪者提供）

談到對香港的第一印象，他指自己首次來港時到旺角：「很多人，很有Energy。因為日本人都很安靜，但香港則很有火，不論是對工作或是為人也很有火。只要有夢想，便會將它實現。發一個香港夢！」

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▲ （受訪者提供）

踏上音樂之路

現為音樂人波多野裕介回想以前的自己：「17歲的我喜歡聽日本遊戲的配樂，音樂給予我靈感，是我的興趣。之後便自學音樂、作曲，從沒有人給予我壓力，喜歡便自然有動力。」

波多野裕介玩音樂多年，但原來亦曾有過放棄的念頭：「約20歲時的我居於新加坡，有天突然暈倒了，更撞倒頭部，以致左右耳聽到不同的Pitch（音高），連醫生也不知道原因。那時我很傷感，覺得夢想不能成真，縱不想放棄卻覺得不能繼續做音樂。」

▲ （受訪者提供）

受設計師經歷影響

此時波多野裕介的心情跌至谷底，他在偶然下看到一個美國設計師的故事：「那位設計師突然患病，只能看見黑白色，再也看不見其他顏色，令他產生離開計工作的念頭。」

有得必有失！當人失去一種技能時，其實也會獲得其他技能。波多野裕介說：「Lose one skill, gain one skill. 正因為他只看到黑與白，反而會比其他人更能看到物件的Texture（質地）。我覺得這也是我，便開始不再將著眼於Pitch，將焦點放於編曲上。」

波多野裕介慶幸自己看到這個故事，並從中得到啟發。在意外發生後半年，他終於康復。

▲ 波多野裕介曾當酒店琴手。（受訪者提供）

當酒店琴手維生

做音樂難以維生，初來港的波多野裕介曾當酒店琴手3年：「很辛苦！每天彈7小時，首年是沒有Day Off的。」一心想成為作曲家的他指：「只是一份工作，不是夢想事業。但現在回想，幸好我當時有做琴手，彈過不同風格的歌，現在會為做過這份工作而感到驕傲。」

波多野裕介與Jean因唱歌比賽而認識。Jean說：「自己也喜歡音樂，所以100%支持他從事這行業。」波多野裕介感激太太的理解：「很多人都未必會接受我為音樂而這麼忙碌，幸好父母和太太都很明白，真的很幸運。」

他又感激伯樂林敏驄：「入電影世界很難，第一次有人相信我，他給我機會參與其Project，又跟朋友介紹我的音樂。」

▲ （受訪者提供）

奪金像獎感壓力

2017年，波多野裕介與金培達一起憑《七月與安生》獲得第36屆香港電影金像獎的「最佳原創電影音樂」。

他坦言：「其實很有壓力，面對這麼多技術高超的前輩，仍獲得香港的電影世界歡迎我，所以我要更努力去成為更好的我，回饋大家對我的期望。」

▲ 波多野裕介與金培達一起登上第36屆香港電影金像獎的台上領獎。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情令各行各業大受打擊，波多野裕介也受到影響，但他從好處想：「第一次有自己的自由時間，因為疫情前有點Over-worked以致身心疲累，這是一次機會讓我康復。」

對於未來，波多野裕介期望：「可以繼續做更多電影工作，亦想做自己的歌，希望將來能出碟。」

▲ （受訪者提供）

記者：梁樂欣

同場加映：蘇韻姿專訪