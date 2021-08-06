【Band1學堂】惡補英文立志做大律師　男生DSE英文摘5*考入港大「神科」

▲ Justin從小立志成為大律師，但中學英文科成績達不到港大法律系入學門檻，在惡補作文後DSE英文科摘5*，最後順利考入心儀學系。

成功並非一蹴而就的，Justin從小的志願就是成為大律師，入讀法律系的門檻甚高，他中學時在校內評估DSE英文科成績只有4，離入讀心儀學科的門檻仍有段距離。為了實現夢想，Justin勤力惡補英文，最終英文科考獲5*佳績，順利入讀香港大學法律系。

▲ Justin現是港大法律系學生。（受訪者提供）

英文科成績只屬中游

中學就讀傳統名校香港華仁書院的Justin，從小的目標就是成為「大狀」。他坦言父母並沒有給予自己壓力，只是小時候去外國旅行時，已經很著迷研究當地一些規則的由來，因此漸漸對法律產生興趣。

我喜歡法律是有數個原因的。第一，我喜歡就某些事情想出論點；第二，我喜歡辯護，有少許像辯論的背景；第三，喜歡法律中的莊嚴性以及規劃；第四，喜歡法律的原則，再應用在案情上。我覺得是個很有趣的過程。

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在中學時，Justin曾經參加模擬法庭，親身感受到真正的法庭是如何運作，亦因此接觸到不同的大律師和事務律師，這些經歷令他更肯定將來成為大律師的目標。然而，要入讀法律系並不容易，尤其對中、英文科的成績要求甚高。Justin形容自己其他科目的成績，均能達到港大法律系的入學要求，惟英文科成績不能達標，當中以作文最差。

考獲5是基本要求，如果你看入學的資料，其實大部分人都是考到5*，而當時老師評估我的成績是4左右，所以真的挺大壓力。

惡補英文作文達到入學門檻

為了應付文憑試，Justin不敢怠慢，由中四開始都有定期到大型補習社補習英文。他認為，補習社能夠幫助自己「打好個底」，增加詞彙量和培養多閱讀的習慣，不過卻欠缺「個人化」。他舉例，當收到作文的回饋時，認為評語過於含糊，不知道自己可以如何進步，因而感到氣餒。

眼見距離文憑試開考日越來越近，Justin在升讀中六的暑假轉換了補習老師，而對方正正能夠指出自己作文的弊病：

他說我學會了一大堆深字，我自己也有整合生字簿，會選擇用這些深字作文，但最後寫的文章變成了『四不像』般。

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另外，補習老師亦教導他作文口訣和做閱讀理解的「策略」，令他在中六時的英文科成績進步神速，最終DSE英文科考獲5*佳績，比校內評估高出兩個等級，順利入讀港大法律系。

雖然有「名師」指導，但Justin亦靠自己努力惡補英文，每星期寫2至3篇英文作文讓補習老師批改，再從評語中學習。他分享不能只閱讀別人的範例文章，最重要是自己下筆多寫，活用寫作技巧。

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記者：鄭樂晴