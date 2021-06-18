【打擊走私】海關沙頭角進行反走私行動　行動檢燕窩及電子產品涉值2700萬一人被捕

▲ 海關昨日(17日)在沙頭角進行反走私行動，破獲大型走私案件，行動中檢獲燕窩和電子產品，扣查兩輛貨車和一架電動單車，總值約2,700萬元。（曾秋文攝）

海關昨日(17日)在沙頭角進行反走私行動，破獲大型走私案件，行動中檢獲燕窩和電子產品，扣查兩輛貨車和一架電動單車，總值約2,700萬元。海關跟進調查後在沙頭角拘捕一名男子。

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海關有組織罪案調查科人員，在沙頭角進行反走私行動，期間發現走私集團在順興街沿岸及沙頭角村內聚集和徘徊，兩輛貨車駛入停車場，多名男子將貨車上貨物搬上電動單車，駛往順興街沿岸，並用木梯運落停泊在岸邊的快艇，海關人員見時機成熟展開追捕，岸上男子見狀跳上快艇向內地方向逃走，岸上留下一架電動單車，而在停車場內兩輛貨車上有大批走私貨物，包括燕窩和高價值電子產品，總值約2700萬元。

海關人員今日（18日）再到沙頭角村拘捕一名50歲男子懷疑涉案，他報稱無業。

海關表示，沙頭角位於禁區內，海岸線佈滿紅樹林，令水深淺不一，執法人員難以察覺走私活動，相信走私集團偷進禁區範圍進行走私活動。

海關亦提到，近日走私集團加強快艇馬力，企圖可載更多貨物，減少走私的時間。海關指，是次涉案走私快艇長逾7米，配備兩部合共超過600匹的弦外機，最高時速逾50海浬，在案發地點和水界直線距離約1海浬，相信只需1分鐘可離開香港水域，海關今次出動兩艘高速截擊艇進行堵截，但私梟在沒有開啟航行燈情況下在黑夜高速航行，令關員造成威脅，最終走私快艇在沙頭角以北進入內地。

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記者：曾秋文

責任編輯：曾卓鋒