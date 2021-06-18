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【阻差判囚】涉偷拍飛虎隊員執勤　博物館職員阻差辦公罪成囚半年

社會 17:56 2021/06/18

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博物館職員涉偷拍飛虎隊員執勤被裁定阻差辦公罪成，今於九龍城裁判法院被判囚半年。經濟日報資料圖片

警方前年11月圍堵理大，3名飛虎隊員任命到歷史博物館內執勤勘察示威情況，惟行動遭曝光，基於安全理由而需中止行動。事後博物館職員被指偷拍飛虎隊員，以及錄音著「手足」小心，照片於網上流傳，他被控阻差辦公罪，經審訊後今（18日）在九龍城裁判法院被裁定罪成，判囚6個月，被告申請保釋候上訴被拒，即時服刑。

裁判官判刑時指，需考慮警方被阻撓時正在處理什麼案件，本案中警方處理的案件聚集人數眾多，對公眾秩序影響大，越早恢復秩序，對社會有越大好處，但被告行為令警方的行動延遲了10多個小時。裁判官又指被告在審訊後被定罪，不接納辯方稱被告有悔意，故不會考慮社會服務令，決定判處6個月監禁，法官亦拒絕辯方申請保釋以等候上訴。

法官裁決時提到，接納警員A曾向被告問及窗外可否透過玻璃看見館內情況，因此被告必然知悉警方不想被看見。而被告拍下全副武裝的警員在玻璃窗旁，再加上文字解說，即使只是傳給友人，他也能預料到會被廣傳，加上被告的錄音內容，他明顯知道警方正在執勤，而其行為令警方行動受阻撓。

控罪指被告陳志華（44歲），於前年11月17日在尖沙嘴漆咸道南香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警員A。

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記者：陳卓欣

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