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【供樓困難】房委會延長還息不還本安排6個月　本金期最遲12月31日開始

社會 17:57 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

按房委會現行限時措施，參與提供資助出售單位計劃按揭的銀行及財務機構，可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排。房委會今日（18日）宣布，將限時措施再度延長6個月，償還本金期可最遲於今年12月31日開始。

房委會發言人表示，考慮到疫情所造成的持續影響，並因應參與財務機構透過香港銀行公會提出的要求，房委會今日（18日）向參與財務機構發出另一封信件，確認並同意現有的限時安排再度延長6個月，即延期償還本金期可最遲須於今年12月31日開始，以緩解資助出售單位計劃按揭人的現金周轉問題及減低拖欠按揭還款的機會。

「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，包括居屋、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租置計劃和綠置居計劃在內的一手市場及第二巿場計劃。

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責任編輯：陳梓蔚

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