【供樓困難】房委會延長還息不還本安排6個月　本金期最遲12月31日開始

▲ （經濟日報資料圖片）

按房委會現行限時措施，參與提供資助出售單位計劃按揭的銀行及財務機構，可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排。房委會今日（18日）宣布，將限時措施再度延長6個月，償還本金期可最遲於今年12月31日開始。

房委會發言人表示，考慮到疫情所造成的持續影響，並因應參與財務機構透過香港銀行公會提出的要求，房委會今日（18日）向參與財務機構發出另一封信件，確認並同意現有的限時安排再度延長6個月，即延期償還本金期可最遲須於今年12月31日開始，以緩解資助出售單位計劃按揭人的現金周轉問題及減低拖欠按揭還款的機會。

「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，包括居屋、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租置計劃和綠置居計劃在內的一手市場及第二巿場計劃。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚