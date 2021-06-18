【國安法】譚耀宗︰傳媒與市民一樣需守法　不應挑戰國安法

▲ 全國人大常委譚耀宗稱，香港重視新聞自由，但傳媒與一般市民一樣。（資料圖片）

警方昨日以涉嫌違反港區國安法為由，拘捕《蘋果日報》5名高層及董事。全國人大常委譚耀宗稱，香港重視新聞自由，但傳媒與一般市民一樣，需要遵守法律，強調傳媒不應挑戰國安法，並試圖以傳媒身份避開法律要求。

譚耀宗指，若傳媒利用其身份，勾結及串通外國勢力製造輿論，造成對國家及香港不利，有關行為是不可接受。他強調，港府重視亦會保護新聞自由，港區國安法實施近一年以來，一直運作不錯，認為警方專業依法行事，並沒有出現濫捕濫控的情況，但若有機構違反國安法，不能阻止警方有進一步行動。

至於應否取締或禁止《蘋果日報》，以及任職的員工會否有風險，譚耀宗回應指，要交由警方依法處理，提到警方昨日已提醒報館員工應小心應對，避免受拖累。被問到警方以《蘋果日報》前年的文章作證據，是否違反國安法中「無追溯力」的原則，譚耀宗就指，國安法按普通法原則而言是沒有追溯力，但有些行為在國安法實施後卻持續進行，具連貫性。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，警方昨日的拘捕行動是拘控幾位人士，並非檢控蘋果日報，認為事件與新聞自由無直接關係，但詳情仍要看日後的檢控書。他表示，今次案件涉嫌勾結外國勢力，要求制裁香港及中國，其他行為若沒有此意圖，例如市民購買《蘋果日報》，並不會犯法，強調新聞報道及公允的分析評論，不會構成刑事行為，但如果屬於認同外國勢力制裁的意圖，並作推廣、呼籲，以達至外國制裁則有機會屬犯法。

就警方的拘捕行動，經民聯表示，支持警方依法辦事，切實維護國家安全，強調任何機構不能逾越法律及國家安全的底線，必須守法經營。

民建聯主席李慧琼就指，支持國安處對於一切違反國安法的機構或人作出嚴正調查及搜證，香港是法治社會，任何人和組織都有責任遵守法例，新聞機構也不例外，新聞從業員亦非法外之人，不能以新聞自由之名為所欲為，甚至做出危害國家的行為。而言論自由和新聞自由也非無邊無際，不可作為違反法律的保護傘。

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責任編輯︰尹櫻霖