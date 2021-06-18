【打針優惠】經民聯送3萬張戲票　公布新口號及綱領

▲ 經民聯宣布，將為已接種新冠肺炎疫苗人士，提供3萬張電影門票。（陳宛彤攝）

政府呼籲市民接種新冠肺炎疫苗，連政黨都有響應，推出抽奬活動，刺激市民打針意欲。經民聯今日宣布，推出「經民聯賞好戲 ‧ 疫苗奬勵計劃」，共送出3萬張電影門票。

經民聯副主席林健鋒表明，計劃是響應政府呼籲，會與MCL院綫合作，各捐出1.5萬張電影門票，合共3萬張，讓已經接種疫苗的市民換領。他強調接種疫苗為頭等大事，希望市民勿再猶豫，冀有7成市民打針以形成保護屏障。

換票詳情稍後會再公布，據悉，經民聯送出的電影門票，會容許市民在暑假期間，換領指定5齣電影。

另外，經民聯今日又公布新口號「推經濟 惠民生」，以及4大綱領：推動良政善治、工商專業創富、市民共享繁榮，以及培養治港人才。

監事會主席林建岳表示，香港已踏入50年不變的中期，加上港區國安法及新的選舉制度建立，為香港創造長期穩定的發展環境，迎來由亂及治的重大轉折，故提出新主張及綱領，冀能抓住新機遇。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤