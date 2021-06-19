【父親節】父子檔入行巴士業10年各施其職　子冀做好QC令父駕車更安全

▲ 梁氏父子於同一巴士公司工作逾10年，父親擔任車長，兒子則負責工程。（陳永康攝）

「上陣不離兩父子。」梁氏父子於同一巴士公司工作逾10年，父親擔任車長，兒子則負責工程。自小已喜歡乘巴士的梁俊然，受到父親「好車長」形象，12年前加入新巴城巴擔任品質控制支援助理一職，希望運用其汽車維修的知識，為每輛巴士做好檢查，確保父親在內的車長，可以駕駛一部更安全的巴士。

自中五畢業後，俊然就到汽車美容公司工作，惟幾年後覺得前景一般，於是自己再考巴士，並決定應徵新巴/城巴車長。不過，因當時人手已足夠，獲回覆只餘下工程部有空缺，阿然他仍決定加入，一邊做品質控制， 一邊做兼職車長，一做便是12年。他稱：

因為爸爸揸開巴士，想知道他的工作如何，而我本身都喜歡搭巴士周圍去，亦坐過爸爸車，是最安全的巴士，希望自己有機會可以試下揸巴士的滋味。

現年37歲的俊然憶述，小時候每逢父親回家，都會聽他分享工作日常，甚至向他展示乘客給撰寫的致謝信，爸爸的表現亦在他心中樹立一個好車長的形象。他又指，這除了令自己更渴望駕巴士，亦對巴士的結構感到興趣，於是加入工程部成為品質控制支援助理，

每次檢查巴士都會做足一些，希望每架巴士都經自己手，不論是爸爸或其他車長，都可以更安全駕駛。

能夠與兒子共事逾10年，對於63歲父親梁福榮來說，最開心莫過於可以放工回家與兒子會面。他指，自己20年多前曾於酒樓工作，惟每天凌晨才回家，兒子亦已入睡，只能放假才有機會與兒子相處。他毅然決定轉行做巴士車長，直做已有21年，甚至放工專程試坐兒子駕駛的巴士，

阿仔手車較狠，比較心急，沒有我咁溫柔，現在好多老人家搭車，會叫佢唔好開咁快，安全第一。

對於父親的忠告，俊然亦欣然接受，亦會以爸爸為榜樣，駕好每一程。對於父親節的來臨，阿然已特意請假，並會帶爸爸去飲茶，報答爸爸一直以來支持他發展其興趣，更明言會再繼續努力賺家用，回報爸爸養育之恩。

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記者：陳子謙