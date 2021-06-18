【明星減肥】陳逸璇分享塑身秘訣　靠一種運動保苗條再戰樂壇

▲ 陳逸璇夏天常玩水上運動。

曾跟李克李克勤合唱大熱K歌《合久必婚》的Jolie C陳逸璇 （前名陳苑淇），久違多年再在樂壇出發，即將推出Hi Fi靚聲碟，首支主打歌《不再分離》亦派台。出道至今仍保持不俗身段的Jolie，向TOPick分享塑身之道。

陳逸璇在新歌宣傳海報，展示如模特兒般身材，令不少網民大感羡慕，Jolie分享其keep fit心得，在於勤力多運動：「我是動靜皆宜，又重好奇，經常想學新事物，除了平常愛做瑜伽及 Pilates（皮拉提斯），也有興趣學其他運動。」

▲ 再戰樂壇。

Jolie稱：「現在夏天，我會玩wake surf、游水、做gym、跑步等，也會學習泰拳，對練心肺功能及修身很有效，如想做不太劇烈的運動，則可做瑜伽，可令肌肉放鬆，對改善及女生身段也很有好。」

若到了秋冬，Jolie則會推薦行山、打網球，令到運動日程多元化，不會怕悶。

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近日因疫情關係，Jolie因多在留家，拾起煮食興趣。「我正在學習烘焙，弄蛋糕、曲奇送給朋友，其實煮食跟唱歌也有關連，因唱歌可分享歡樂，能感動人，食物也一樣，做了美食，跟親友同享、相聚，得到至親的一句讚美，已經很值得。」