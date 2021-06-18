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【當男人戀愛時】台灣大收票房破4億台幣　邱澤許瑋甯感人作暑假香港上映【有片】

娛樂 18:49 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

由邱澤主演的電影《當男人戀愛時》7月尾上映。

由邱澤主演的電影《當男人戀愛時》挾著於台灣破4億台幣票房之威勢，今個暑假7月22日在香港上映，港版預告在今天（6月18日）推出。

從預告中可見，邱澤所飾演的流氓阿成在一次討債時對欠債臭臉女浩婷（許瑋甯飾），他對女方一見鍾情，於是向她展開一輪浪漫攻勢，還暖心地幫浩婷照顧病重的爸爸。

兩人最終在一個浪漫的午後在天台訂情，當中二人更有親吻戲，劇情交代阿成從此決心離開黑道，計劃著二人的幸福未來。可惜好景不常，天意要迫使他們分開，預告的結尾，阿成留下令人揪心的一句︰「你對我的好，我都會記著，我下輩子還你。」

許瑋甯跟邱澤戲裡有不少甜蜜互動。

電影在台灣上映，錄得4億台幣票房紀錄，更力壓《比悲傷更悲傷的故事》，擠身台灣史上10大賣座愛情電影。

另外電影榮獲台北電影獎7項提名，包括最佳劇情長片、導演、男主角及女主角。此外該片在台灣上映後有口佳碑，名人紅星紛紛推薦為本年度最虐心愛情電影。

邱澤演一名流氓。

導演兼主持人蔡康永曾讚賞：「我已經很久沒有看到這麼淋漓盡致的愛情片。」

另外金馬影后謝盈萱即大讚男女主角為今年個人最喜歡的銀幕CP，她說：「怎麼那麼養眼又充滿化學反應！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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