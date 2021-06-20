【演員的自我收養】營運「拾陸比玖」挑戰自己　柯煒林+周祉君+郭爾君+馮海銳分享從影感受

▲ （黃建輝 攝）

由柯煒林（Will）、郭爾君（Alma）、周祉君（Aaron）、馮海銳（Yoyo）及陳海寧（Isabella）等組成的YouTube Channel「拾陸比玖」於今年開始營運，並推岀網劇《演員的自我收養》。

柯煒林、郭爾君、周祉君和馮海銳一同接受TOPick專訪，分享合作感受及從影經歷。

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▲ （黃建輝 攝）

合演網劇《演員的自我收養》

一連六集的《演員的自我收養》已在「拾陸比玖」讓觀眾隨時收看，一眾演員亦會留意網民反應。

Will拍攝《演員的自我收養》時覺得很有趣的，「導演選了我們每個的特質再寫下去，所以對角色有種熟悉感且透過導演的角度去看。那種距離有時會有點落差，因為自己看自己跟別人看自己是兩回事。」

▲ 柯煒林（Will）。（黃建輝 攝）

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Yoyo稱這裏為公共創作空間，「從創作到前期、排戲、拍攝等，我們也會放很多自己想表達的事在內，跟導演傾談加些甚麼創作，給予提議如何豐富角色，整件事是我們的集體創作。」

她續指：「因為不是經常可以有一些演出能Input這麼多創作進內，覺得很開心。」

▲ 馮海銳（Yoyo）。（黃建輝 攝）

Aaron指整個團隊、對手及故事都很有趣，「未試過亦不知道會呈現出甚麼反應，大家會覺得很正，便去做。這個團隊心很值得Appreciate。」

Alma形容這是一個冒險，「這件事太不像我會做的事情，曾問自己為何會在這裏？」

然而，她很喜歡自己的同伴，「他們全都是一些很踏事、做實事的人。我拍畢這個平台後，覺得踏出這步是沒錯的。」

雖然一切在有限資源下進行，Alma說：「我們都很用心去做，而人生永遠都不會知道自己想做甚麼。」

▲ 郭爾君（Alma）。（黃建輝 攝）

營運「拾陸比玖」

營運一個平台不容易，Will認為：「演員一般是遇上機會便去Casting，而營運這個平台就是雖然有演戲成份，但需要很長的溝通時間，因為自己也有份。」

Alma則覺得：「拍YouTube Channel前，會因為演員這身份，覺得觀眾對自己已有既有印象。」

Will曾考慮是否同時兼任YouTuber及演員，「YouTuber的個人魅力或較強，但演員是應該將自己收藏，甚少將自己的一面讓人知道，才容易令觀眾去相信你會揣摩不同角色，這是令我們想卻步的原因。」

他後來下了決定，「我們都很想觀眾進場看戲，這平台其實是一個很好的宣傳方式。」

▲ 周祉君（Aaron）。（黃建輝 攝）

Aaron分享：「做的時候沒想過有甚麼可以很直接地告訴觀眾，反而是那種態度，我們很想做好網劇這事，可以影響到觀眾甚麼。」

他指自己只是想演戲，「拍了這短片後，觀眾會否覺得很有心？演得好與不好？我則沒有帶這心去演。如果影片可令觀眾笑下、開心下、感動下，這就是那訊息。」

▲ （黃建輝 攝）

Yoyo覺得：「創作並非訊息行先，而是那個人在生活上感受到甚麼，將其感受放於作品上，訊息是觀眾能感受到甚麼。」

她又謂：「有時看到觀眾的留言，他們看畢後開心，這已是他們所帶走的，對我來說比起他們接收到甚麼訊息更好。」

Aaron認同：「作品製作後，每個人都會看到不同的事物，但如果以這形式的狀態下在YouTube Channel發生，有甚麼能帶給觀眾便是一個可能性。」

他覺得需要給可能性予觀眾，觀眾才會有選擇，「無論現時受眾的人是多或少，最後這件事會否成功？不知道，但它代表着一個可能性。」

▲ （黃建輝 攝）

Will指出：「香港有一班以短片做創作的人，可能是中學生、大學生參加比賽，縱未能進入主流市場，但也孕育了很多電影工作者出來。」

Aaron坦言未做過YouTuber，且未想成為YouTuber，「我仍覺得不需要為自己加一個Label或Title，我也是在演戲，看見香港很久沒出現過奇情題材的故事，便想試試。」

▲ （黃建輝 攝）

入行經歷

談到如何踏上演員之路，Will憶述：「拍攝短片時發現喜歡演戲，就算Cast不中也在Casting途中好好享受過程，起碼我在那段短短的半小時內已爽了。」

Yoyo老實指：「我真的不太記得自己的初心，也覺得不太重要。我現在很好、開心，在做喜歡做的事情，亦想愈做愈好，我反而覺得現在如何去想比初心更重要。」

Alma認為：「這是一個演員的技藝，要去做一個人，然後如何去進行藝術這事。很老土的，我希望人類可以得到幸福，並覺得戲劇是可以令到人類得到幸福。」

她續指：「戲劇是很難明白、很深奧、很有啟發性的。也出現了戲劇治療，這是我們每天的生命，也包括歷史，包括所有可接觸到的，其實也跟演戲有關。」

▲ （黃建輝 攝）

Aaron很早已選擇了戲劇，「沒有野心想做男主角等，但到了現在，當有人需要我說這故事，我便說。」

他又謂：「我演繹這人時，賦予這角色的生命，就是在大家眼前有幾多。如果我可以幫這個人的生命加少許亮光，那亦很好。」

他喜歡看見別人笑，「以前會覺得演戲可令人笑，我可以用這角色陪伴觀眾一起去經歷這段情感，其實也是一件幸福的事情，希望大家都能在同一刻經歷這事。」

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化妝（柯煒林）：Kineks Ho @Ling Chan Makeup

化妝（周祉君）：Wasabi Cheung

髮型（柯煒林）：Oscar Ngan @ii ALCHEMY hair

髮型（郭爾君、馮海銳）：Veron chan （IG @veronchan1226）

髮型（周祉君）：larry ho @ aveda ilcolpo

服裝（柯煒林）：Levi's

服裝（周祉君）：O.N.S clothing

造型（郭爾君）：athenaeum(m.) （IG @athenaeum_m）

記者：梁樂欣

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪