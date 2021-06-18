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【野豬搭港鐵】小野豬坐關愛座休息 遊車河由鰂魚涌到將軍澳

社會 20:36 2021/06/18

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野豬誤闖港鐵車廂，由鰂魚涌站乘至將軍澳車廠。

網上流傳片段見一隻小野豬，慌張地在港鐵車廂內奔走，又坐上關愛座。港鐵回覆TOPick查詢指，根據紀錄，18日(周五)下午約3時35分，鰂魚涌站職員收到乘客報告，指有野豬由車站C出入口進入大堂。車站職員即時通知警方及漁護處要求協助，及前往現場處理。

職員在連接大堂及港島綫月台的樓梯發現野豬，並用領犬屏障，嘗試將野豬引領到較少人的位置，野豬其後登上一列往堅尼地城方向的列車去到北角站，再登上將軍澳綫月台一列剛完成落客的列車，職員一直在場盡力處理。

為審慎起見，車務控制中心安排該列車回車廠，等候漁護處人員到車廠處理。事件中沒有人受傷，對車務運作影響輕微。

漁護署亦回覆TOPick查詢指，該署今（18日）接獲港鐵公司報告，指有野豬在將軍澳線列車上出現。港鐵公司安排乘客離開有關列車後，將列車駛往將軍澳車廠。署方人員到車廠現場後在車廂內捕獲野豬。該野豬為年幼個體，經檢查後發現情況良好，已安排於合適的郊野地點野放。

即看更多網上片段截圖：

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記者：鄧凱文

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