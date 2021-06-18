【愛心校長】疫情停課免學費減家長經濟壓力　幼稚園校長寧棄厚職陪基層學童成長

▲ 粵南信義會腓力堂興民幼兒學園在疫情停課期間免學費，減輕基層家庭的經濟壓力。

校長老師用愛心灌溉小朋友成長，才真正落實有教無類精神。位於柴灣興民邨的粵南信義會腓力堂興民幼兒學園（下稱興民幼兒學園），在區內已有38年歷史，除了招收本地學生外，也有非華語學生及特殊教育需要的兼收生。即使面對收生困難，學校在疫情停課期間依然免學費，減輕基層家庭的經濟壓力。校長一直以愛教育孩子，希望基層小朋友開心學習。

校長願接受新挑戰

兩年多前，黃小燕加入興民幼兒學園，成為一校之長，家住葵涌的她不惜每天花長時間往來學校。黃校長選擇這所幼兒園背後也有一個故事，原本她可以於一所離家較近的幼稚園任職，該校條件及前景優厚，也不必擔心收生問題。不過，她最終還是決定來到興民幼兒學園︰

我看到學校的需要，收生不足，有很多基層學生、經濟有困難的家庭。我想開展一些活動幫助這些家庭，令小朋友能開心學習。

▲ 黃小燕校長指學校以有教無類為宗旨，用愛教育學生。（湯炳強攝）

黃校長投身幼兒教育工作27年，猶記得在興民幼兒學園上任不足3個月，收到教育局的外評通知，隨即帶領同事作好準備。其後她迎接另一個挑戰，就是修葺有30多年歷史的校舍，陸續申請不同的基金，改善學校的設施，從而營造一個更理想的校園環境。直至最近工程仍持續進行，黃校長指過程困難重重，她對工程從零認識到一步步學習。

免學費支援家長

新冠肺炎疫情下，本港幼小中曾暫停面授課程，興民幼兒學園考慮到基層家庭的經濟壓力，在停課期間免收學費，如果小朋友回校，才按日數收取膳食費。黃校長分享︰

疫情令不少家庭收入減少，甚至有家長失業，我們定期送口罩、消毒用品等防疫物資，新生入學則送書包及校服，希望減輕家長的經濟壓力。

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學校在停課期間繼續開放，紓緩家長與子女在家全日「困獸鬥」之苦。黃校長提及校內有三名學生來自同一家庭，她明白媽媽一湊三的辛勞，因此致電邀請媽媽帶小朋友回校，由老師幫忙照顧。眼見非華語家長不熟悉本地文化，黃校長在節日活動，特別邀請他們到校分享家鄉食物，尊重及認識彼此國家的文化。

面對收生壓力

近年出生率低，雙非兒童減少，加上學校位於柴灣老化區，收生面對一定困難。學校積極增加服務及活動，吸引外來家長為小朋友報讀，黃校長笑言，「我們好像種種子般，有時會發芽」，樂見學生人數慢慢增長。採訪前一天，就有兩位家長到校表示想為子女報讀N班，令黃校長感恩學校漸有口碑，獲家長肯定。

收生是最大的挑戰，雖然不容易但仍需繼續經營，不單我一個，還有其他老師一起努力，讓小朋友在充滿愛中成長。

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助非華語生學中文

現時校內有30名本地學生、12名非華語學生及8名兼收生。這些非華語學生都在香港出生，父母主要來自菲律賓、巴基斯坦、印度等國家。非華語學生的中文能力較弱，除了恆常的中文課外，一周有兩日額外的中文輔導課，加強他們認字及講廣東話。黃校長表示︰

為了幫助非華語學生銜接小學，他們所學的中文不會少，只是書寫量相對減輕，例如一些較艱深的字調適為簡單的字。

▲ 非華語學生在老師指導下學習中文。（湯炳強攝）

此外，校內設有非華語助教老師，一對一教寫中文字，協助學生追上中文程度。有非華語學生由最初不懂聽廣東話，到後來可以講到簡單的廣東話、讀到中文字。

學校推行融合教育，設特定時間安排特殊教育需要的兼收生，由專責的老師為他們進行訓練，也接受物理治療師、言語治療師、心理學家等專家的到校訓練。黃校長憶述有學生因肝臟問題長期住院，其後換肝，2歲多時初入學行路不穩、說話不清，經過學校及家居訓練，兩個月後行路已大有進步。

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提供延展及暫托服務

為了照顧不同家庭的需要，興民幼兒學園亦提供延展及暫托服務。延展服務時段為周一至五下午6時至晚上7時，周六下午1時至2時，期間指導小朋友做功課、玩遊戲，並提供膳食，幫助在職家長照顧小朋友。

至於暫托服務提供半日及全日或時段方式的短暫日托服務，讓小朋友參與遊戲、唱遊、故事、體操等活動，亦提供膳食。黃校長稱一旦家庭出現突發事件，可能家人病倒、外傭姐姐突然離職等，暫托服務為有需要的家長提供及時的支援。

▲ 黃小燕校長無悔加入興民幼兒學園，為基層學生服務。（湯炳強攝）

無悔為基層學生服務

黃校長一路走來見證基層學生的進步及成長，有來自家舍的學生家庭背景複雜，平日難以與父母見面，老師對他們投放更多愛心，他們亦感受到校長和老師的愛。在興民幼兒學園兩年多過去，黃校長有感︰

我無揀錯學校，如果我當初揀一間收生好的學校，可能意義不大。

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記者：駱秀玲