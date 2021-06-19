【父親節】自幼仰慕中電工程師父親　兒立志跟隨終如願以償父子兵上陣共事

▲ 發電廠工作的工程師父子兵父親陳耀祖(左)及兒子陳冠樑。(中電提供圖片)

中華電力一對共同在發電廠工作的工程師父子兵，爸爸於1980至90年代有份參與屯門青山發電廠及龍鼓灘發電廠的興建，視發電廠為第二個家，其子自幼跟隨父親到發電廠參觀後便非常仰慕父親，更立志成為發電工程師，輾轉下終如願以償於2016年加入中電與父親成為同事，更於廠內覓得良緣，建立新家庭。

二人近年親歷全新燃氣發電機組的誕生，見證香港逐步增加以天然氣取代燃煤發電。邁向低碳年代，爸爸亦會於兩年多後退下來，交棒予兒子及新一代同事；他寄語兒子延續工作使命和熱誠，繼續為市民提供可靠電力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

父親陳耀祖（祖哥）現年57歲，於1984年加入中華電力，現職青山發電廠二級工程師。 青山發電廠的燃煤發電機組，於1980年代分階段投產，以配合當時香港社會日益增長的電力需求。祖哥早年完成技術員學徒訓練後，被派到青山發電廠，曾參與發電機組的興建及測試工作。

於1990年代，中電於香港引入天然氣發電，祖哥曾參與興建龍鼓灘發電廠部分燃氣發電機組，建廠工程緊湊，他曾試過一星期返足6日工，有時更朝8晚10工作，與家人見面時間大減，因此每逢休假便會盡量陪伴家人，爭取相處時間。 及後祖哥半工讀完成學士學位，至今已在發電廠工作37個年頭，現時他在青山發電廠負責監督發電機組的維修保養工作。

祖哥尚有兩年多便屆退休之齡，在他眼中，有如運作多年的燃煤發電機組將要退役，交給新機組接棒去採用更低碳潔淨的天然氣發電，是一個正常循環。他期望兒子能把工作使命和熱誠傳承下去，維持發電廠正常運作，為香港繼續提供可靠電力；又笑言不排除退休後會以另一模式留在發電廠與兒子繼續一起工作。

兒子陳冠樑（John）現年30歲，現職發電工程部二級工程師。John自幼仰慕在發電廠工作的爸爸，小時候曾跟隨父親參觀發電廠，立志長大後要成為發電工程師，「讀小學寫我的志願就是寫希望與父親一樣在發電廠工作」。 其後John如願以償於2016年加入中華電力成為助理工程師，及後更晉升為二級工程師，曾參與發電機組大型檢查及維修工程的管理、工程項目數據分析及資源管理等。

他表示，在自己的眼中，爸爸有如發電廠的「人肉字典」，當遇到難題時，他都會請教爸爸，爸爸會憑藉多年工作經驗出手「教路」。當爸爸遇到電腦或新科技應用的問題，John亦會耐心解答，雙方互相提點。 他又指，自己很羨慕爸爸當年曾參與發電廠的興建工程。近期他與爸爸一起見證龍鼓灘發電廠首台新燃氣發電機組誕生，第二台新燃氣機組的建造工程亦即將開展，他期望將來能像爸爸一樣，有機會參與興建新的發電機組。

父親節臨近，John表示以往每年一家四口均會一起吃飯慶祝，並會為父親送上「神秘小禮物」，相信今年亦會同樣，一家人簡單過節已最開心。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴