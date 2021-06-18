【強制檢測】政府刊憲指4校須強檢　包括元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園

▲ 政府刊憲指4校須強檢，其中包括元朗聖馬提亞堂肖珍幼稚園。(網上圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處四個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。

任何在2021年6月5日至6月18日期間曾身處香港新界元朗媽廟路 9 號地下至 2 樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園超過兩小時的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年6月20日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測， 則須於2021年6月22日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。 受檢人士若在2021年6月16日至6月18日期間已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，於在2021年6月5日至6月18日期間於以下指明學校就讀以下指明年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、 兼職和替假老師），須於2021年6月20日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年6月16日至6月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：洪芷晴