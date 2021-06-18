【新冠疫苗】醫管局指接種兩針後滿14日探病前可獲豁免定期或預先檢測

▲ 醫管局指接種兩針後滿14日探病前可獲豁免定期或預先檢測。(經濟日報資料圖片)

醫管局表示，在下周一（6月21日）起，已完成接種兩劑疫苗，並不少於14天的探訪人士及日間醫療服務病人，可獲豁免定期或預先進行檢測。

醫管局表示，無論是恩恤或緊急探訪、或非急症醫院的特別探訪安排，若探訪者已完成接種兩劑疫苗超過14天，便可以豁免病毒檢測。另外，有關豁免安排亦適用於所有使用日間醫療服務，並已完成接種兩劑疫苗的病人，包括血液透析中心及老人日間醫院等。

醫管局又指，目前為減少院內病人及員工受感染的風險，一次性的探訪人士須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，假如定期探訪，則可每星期進行檢測。另外，恩恤或緊急探訪者亦可選擇在探訪前24小時內進行抗原快速測試，或在探訪後即時進行抗原快速測試。

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責任編輯：洪芷晴