【打針獎償】社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次　打針員工獲發800元

▲ 社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次，打針員工獲發800元。(經濟日報資金圖料圖片)

社會福利署今天（18日）宣布四項新措施，第一，下周五（25日）或之後接受強制檢測的院舍員工將不會獲發200元的特惠津貼。第二，由9月1日開始，政府將停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者或營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。第三，由即日起，向已完成接種新冠疫苗的院舍員工發放800元的一次性特別津貼，員工需在8月31日前完成接種。第四，如訪客及受訪住客均已完成接種疫苗，院舍訪客毋須在探訪前接受病毒檢測。

社署表示，政府認為有必要鼓勵院舍員工盡早接種新冠疫苗，並決定就往後的院舍員工強制檢測安排，推出以下措施：

第一，社署將於6月25日開始（即由第18輪院舍員工強制檢測開始），停止向接受強制檢測的院舍員工發放「特惠津貼」。

第二，社署將於9月1日開始，停止就「安老院及殘疾人士院舍經營者／營辦人自行安排的檢測」支付任何檢測費用。員工仍可到社區檢測中心／流動採樣站（如有）／臨時檢測中心（如有）進行檢測。

第三，社署會為符合以下三項條件的每位院舍員工發放800元一次性的「疫苗特別津貼」：

（i）於6月25日至8月31日期間（包括首尾兩天）曾根據食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出的「強制檢測公告」進行檢測的院舍員工（已經完成疫苗接種而獲豁免進行檢測的院舍員工，亦將會被視為符合是項條件）；及

（ii）於8月31日或該日期之前完成接種新冠疫苗及提供有關接種疫苗紀錄；及

（iii）有關人員在完成接種新冠疫苗的當天或該日期之後，必須於上述條件（i）所訂明的期間，曾由安老院或殘疾人士院舍或附設於院舍處所的日間服務單位僱用或透過外聘服務合約而在上述院舍／單位值勤或向院舍的住客或使用者提供服務。

符合上述條件的人士只可透過一間其受僱（或以外聘合約提供服務）的院舍或單位提出申請「疫苗特別津貼」。

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責任編輯：洪芷晴