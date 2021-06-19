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【虐兒被捕】56歲保姆掟女嬰落地被捕 家人裝閉路電視揭虐兒

親子 10:04 2021/06/19

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

56歲保姆掟女嬰落地被捕，家人裝閉路電視揭虐兒。

網上昨日瘋傳一名嬰兒飲奶時，疑遭保姆虐兒，該名保姆怒掟落墊強餵奶 ，嬰兒哭到撕心裂肺。短片在網上曝光後，大批網民炮轟該名保姆無人性。

多個Whatsapp港媽群組瘋傳保姆涉虐兒約一分半鐘短片，從短片可見，該名保姆強行塞奶嘴到嬰兒口中，BB哭得撕心裂肺都無動於衷。期間該名保姆不時望閉路電視，又同BB講﹕「你嗌啦！你嗌啦！」、「咁你喊啦，好啊！加油啊！」

警方對有關影片主動作調查，並於18日晚上在黃大仙拘捕一名56歲姓鍾女子，她涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或疏忽。被捕女子承認片中罪行，而受虐的8個月女嬰送院檢查後並無大礙。

警方指，案發地點是觀塘翠屏南邨翠杭樓一個單位，保姆照顧了女嬰只有9日，而家人今次是透過閉路電視揭發女嬰被虐，並即時解僱該保姆。

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責任編輯：王明芳

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