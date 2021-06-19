【疫苗接種】專家指異常個案約三成不能排除與疫苗有關　3宗獲批疫苗保障基金涉科興疫苗

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，本港已接種300萬劑次新冠疫苗有3宗嚴重過敏個案，形容比率是低。（資料圖片）

政府早前首度公布，疫苗保障基金有關申領賠償個案，暫時對3宗個案批出共45萬元（詳情即看:【下一頁】）。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（19日）在商業電台節目中表示，3個月來審視了超過300宗接種疫苗後不適個案，有90多宗可能與疫苗有關或者不能排除有關，即是大約在100萬名接種者中，有約90多宗不良反應事件，而當中涉及嚴重情況的非常少，有一至兩宗是吉巴氏綜合症，另外有貝爾面癱個案。

孔繁毅指出，獲批出賠償的3宗個案都涉及科興疫苗，因為科興較早開始接種，故早期處理的個案較多是涉及科興疫苗：

委員會三個月以來，審視超過300宗個案，當中其實30%與疫苗有關，或不能排除關連約佔90多宗。一個嚴重過敏個案較年輕，30多歲的女士，另外兩宗是50多歲的女士及50多歲的男士。

各界推出疫苗獎賞，即看：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

孔繁毅表示現時本港已接種300萬劑次新冠疫苗有3宗嚴重過敏個案，形容比率是低，與季節性流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗相若，當中1宗涉及科興疫苗，2宗涉及復必泰疫苗。

當局本周起降低復必泰疫苗適合接種年齡至12歲，孔繁毅表示，委員會暫時未接獲青少年接種疫苗後的異常反應報告，但會密切監察，包括有否出現心肌炎，通常是指接種後一星期內有心口痛或氣促，但得到治療後的康復率可超過9成。

他表示科興藥廠正就3至11歲兒童接種新冠疫苗，進行第三期臨床測試，預料第四季之前會有數據。他強調兒童及青少年接種新冠疫苗是十分重要，即使他們受感染並病情輕微，甚至無病徵，病毒量都可能很高，如果接種了疫苗，傳染給同住家人的機會就會減低。

同場加映，經常說話易聲沙，即看「護聲大法」:

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋