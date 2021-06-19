【全民造星IV】6月21日起公開招募　ViuTV首度改為全女班賽制捧「女版MIRROR」【內附詳情】

▲ ViuTV選秀節目《全民造星IV》即將開鑼。

ViuTV大型選秀節目《全民造星》系列今年度比賽即將開鑼，昨晚（18日）ViuTV首次釋出《全民造星IV》預告片，而MIRROR經理人花姐、隊長Lokman、成員姜濤、Ian陳卓賢及Anson Kong亦亮相宣傳片中，並公開比賽初步內容。

▲ ViuTV選秀節目《全民造星IV》6月21日起報名。（截圖）

去年《全民造星III》就讓一班已出道，但得不到好平台發展的藝人參賽，實行再出道。而第一及第二輯則主力捧男團或男星，相反今次《全民造星IV》比賽就終於限定只有女生可以參加，並於6月21日起接受公開報名，至於詳細情形仍有待公布。

《全民造星》系列每年播出時均人氣高企，要數花姐當中的最成功造星例子，便是當紅男團MIRROR及ERROR，但之後就未有造星勝出者彈出。

▲ 《全民造星III》首次有女性參加者。（Instagram圖片）

《造星IV》變全女班參賽

而面對TVB近日熱播的歌手選秀節目《聲夢傳奇》逐漸有人跑出，包括年紀輕輕的炎明熹、Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及已被淘汰的Windy詹天文，位位青春無敵，不但跳唱又都得，令網民都集氣希望TVB乘勝追擊用4人組女團，幫樂壇注入新動力。

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ViuTV亦一直被指未有捧女團或女星，較受歡迎的女性選秀節目只有去年舉辦的《口罩小姐》及現正播出的節目《造美人》。

故此，今次《全民造星IV》首度改為全女班賽制，並再由花姐主力，有望打造女版MIRROR，令一眾網民都大感期待！

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