【5000元消費券】八達通領消費券最後一期千元可套現　陳茂波：技術上可行但誘因不大

▲ （程志遠攝）

5000元消費券下月登記，財司司長陳茂波昨正式公布計劃細節，市民可在下月4日起在網上或以書面登記，為期6星期，估計有720萬名合資格人士可受惠。市民最快可在8月1日收到首期2,000元消費券，用於本地的網上及實體店舖消費，亦包括交通開支。但發放方式則視乎電子支付平台有所不同，八達通要分3期發放，其他3個平台則分2期發放。詳情即看：【下一頁】

其中八達通第3期款項1,000元使用不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，消息人士承認也可退回八達通卡「套現」，但認為要這樣做的人不多。至於一旦遺失八達通卡，可以上網報失，消息人士指根據八達通現有政策，需三小時後才生效，期間如有損失，卡主要自行承擔。

圖解5000元消費券申領資料及使用限制，即看：

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財政司司長陳茂波今日出席港台節目《星期六問責》時表示，今次消費券發放，按不同儲值支付工具，分兩或三期發放，是參考了海外做法，希望在一段時間內，持續促進消費，所以才分期發放。他指，其中三款支付工具，容許在5個月內用完5千元，餘下一款就讓市民在7個月內使用4千元，再取回餘下1,000元的消費劵，是希望提供更多選擇給市民。

陳茂波承認八達通最後一期的1,000元消費券在技術上是可以套現的，但誘因不大；而且，政府及八達通公司在技術上是有能力追查到其使用範圍，只是不希望施加複雜條款為市民帶來麻煩而已。

因為現在消費券使用範圍闊，公共交通可以用，其實平常大家起居生活、衣食住行、吃喝玩樂，基本上都包括在內，所以平時可以隨便用。要將它套現出來，技術上可行，但誘因不一定很大，但同一時間我們覺得雖然技術上我們能顧及，不過不想煩到市民。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲就表示，八達通於最後一期發放1,000元，當局不會限制市民如何使用，亦不設使用限期。合資格人士成功登記，當局會以特定電話發出短訊通知有關人士，短訊內不會要求提供資料，亦不會有任何連結，只會提供承辦商電話，市民如有疑問，可致電熱線查詢。政府已聯絡警方，希望加強宣傳教育及執法。

由於每名合資格申請人只可登記一次，如有人重複登記，後者會收到短訊，要求親自現身，證明身份，如證明屬實，當局會發還消費券，同時會報警處理，並凍結懷疑屬盜用的支付工具戶口。

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記者：伍瑋瑋