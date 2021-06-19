【重男輕女】孝順女住公屋月繳一半人工　傷心揭媽媽將家用補貼哥哥租私樓

▲ 孝順女揭發媽媽將自己支付的家用，補貼哥哥租私樓。

現代社會強調男女平等，但重男輕女的傳統思想在不少人腦中仍根深柢固。一名網民近日在網上發帖，指表妹一家住公屋，向來乖巧孝順的表妹每月都會上繳一半人工做家用，但最近卻揭發家用原來全被母親用作補貼哥哥租私樓的費用，而哥哥更不需給予家用。表妹知悉實情後很失望，更傷心得哭了一整晚。

一名女網民周三（16日）在「香港討論區」以「阿妹住公屋，但交既（嘅）家用被拎去幫補阿哥租樓」為題發帖，指表妹一家住公屋，她的哥哥早前已搬出去另租私樓，每月租金為2萬多元。而表妹「乖乖女又孝順」，每月都會將一半人工當家用上繳父母。

發帖網民指，自己跟表妹關係良好。而表妹早前跟她訴苦，指自己加了少許人工，然後媽媽即時要求她多付一些家用。那刻表妹才知道，原來她交的家用全數被拿去補貼哥哥租樓，而哥哥從來都不用給予家用。得知實情的表妹忍不住哭起來：

佢喊咗成晚，由細到大屋企都重男輕女，佢都忍，但今次佢真係好失望，佢冇諗過佢交既錢居然係拎去貼阿哥租樓，所以佢阿媽成日呻唔夠錢洗就係咁 依家表哥家用又唔洗俾，仲有人貼錢俾佢租樓，表妹就每個月交一半家用... 以前都知佢哋家庭重男輕女，但估唔到可以咁唔公平...

有網友提議表妹搬走或減少家用，但發帖者就指表妹承擔的家用開支很大，而減家用媽媽也不會同意，令她難以搬走，承擔獨自生活的費用。

事件引發網民議論紛紛，點撃睇網民留言：

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責任編輯：王明芳