【命懸一線】早產BB悅悅壞死性腸炎肝功能轉差 媽媽心痛：醫生如無新方法便讓她離開

▲ 早產BB悅悅壞死性腸炎肝功能轉差，媽媽心痛：醫生如無新方法便讓她離開。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生。悅悅在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，小腸由12厘米駁至30厘米，但肝功能轉差，肝功能不足5成。悅悅父母Chris和Yuka盼望奇蹟出現，可惜天意弄人，Chris在父親節前夕更心如刀割，因為愛女悅悅情況轉差，若果下周一醫生未有其他治療悅悅的新方法，他們雖則百般不捨，亦只好讓悅悅舒舒服服地離開。

▲ Chris和Yuka早前在醫院為悅悅慶祝1歲生日。

堅持不減胎撐至31周出生

Yuka懷孕十多周時產檢，醫生發現雙胞胎其中一個血流不正常，未必捱到24周，甚至影響另一個同卵而血管相連的姊妹。醫生曾提議她進行血流切斷手術，萬一悅悅出事亦能保住可納，但Yuka堅決不減胎。最終雙胞胎撐到31周，於去年5月12日出生，悅悅出生體重2.2磅，可納則重2.6磅。

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悅悅踏入1歲不久即進行第4次手術，小腸由12厘米駁至30厘米，卻不幸肝功能轉差。Chris和Yuka更新悅悅消息，指悅悅肝酵素一直維持在300多，更曾升至400多水平。為免悅悅承受更大的痛苦，下星期一醫生開會討論有無其他治療新方法，若果沒有，就讓悅悅舒舒服服地離開。

眼見悅悅受盡病魔折磨，Chris不知躲起來哭過多少次，但他明白作為爸爸並不能倒下，因為還有妹妹要照顧，所以自己要硬淨。

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Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。當醫生說要為悅悅做手術或無能為力時，Chris在旁難過哭泣，Yuka就擔當簽署手術同意書的角色，再與丈夫商討下一步行動。

悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

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