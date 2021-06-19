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【新冠肺炎】消息：新增約一宗輸入個案　連續12天本地「零確診」

社會 12:23 2021/06/19

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消息指新增約一宗輸入個案，連續12天本地「零確診」。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（19日）新增約一宗輸入個案，連續12天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日僅錄3宗輸入個案，連計今日本地已12日無新增本地感染個案，澳門當局指如本港連續14天無本地個案，即至下周一（21日）就可磋商放寬兩地出入境措施，包括放寬已接種者出入境隔離安排等，惟目前未有定案。

政府早前首度公布，疫苗保障基金有關申領賠償個案，暫時對3宗個案批出共45萬元。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（19日）在商業電台節目中表示，3個月來審視了超過300宗接種疫苗後不適個案，有90多宗可能與疫苗有關或者不能排除有關，即是大約在100萬名接種者中，有約90多宗不良反應事件，而當中涉及嚴重情況的非常少，有一至兩宗是吉巴氏綜合症，另外有貝爾面癱個案。詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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