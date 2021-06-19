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【打針優惠】恒基6至9月足金大抽獎　6月21日起已打兩針港人可登記

社會 11:34 2021/06/19

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

恒基抽獎專頁6月21日上午9時開始運作，參加者必須網上登記。

再有機構推出打針優惠，並開始接受申請。恒基兆業集團今日（19日）宣布，「疫苗接種鼓勵計劃」下周一（21日）開始接受登記，活動專設網頁將於當天上午9時開始運作，參加者必須網上登記。

恒基本月起至9月舉辦共6次抽獎活動，將送出999足金共300両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両，加上系內煤氣公司同期推出港幣300萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近港幣1,000萬元。

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恒基稱，今次抽獎活動盼鼓勵和推動全城市民，盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障。每位參加者只需登記一次。在首5次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎。

而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站、《南華早報》和《星島日報》，得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

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第一至第五次抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。9月舉行大抽獎，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的9999實金60両；二獎二名，各可得9999實金30両；三獎八名，各可得9999實金10両。另每一輪抽獎均設有開心獎，送出商場電子購物禮券港幣$1,000，每次名額100個；超市零售現金券港幣$1,000，每次名額100個。六次抽獎活動合共提供逾1,300個中獎機會。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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