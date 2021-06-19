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【殘忍殺妻】機師丈夫稱匪徒入屋殺妻　智能手錶成破案關鍵揭獸行

親子 12:14 2021/06/19

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希臘一名冷血丈夫訛稱妻子遭匪徒殺害，智能手錶資料揭丈夫才是真正兇手。

希臘雅典5月發生懷疑入屋劫殺案，20歲女戶主據報遭匪徒虐打1小時，被迫說出財物所在後，在未滿1歲的女兒面前遭勒斃，事件震驚全國。不過案件相隔個多月後出現驚人發展，經當地警方調查後，發現兇手竟然是女戶主丈夫，而智能手錶成破案關鍵。

Babis訛稱妻子被入屋行劫的匪徒殺害。（IG圖片）

綜合外媒報道，事發在5月11日，涉案的33歲男戶主Babis Anagnostopoulos當日報稱，有3名匪徒入屋行劫，將他綁起後再虐打妻子，然後在得知財物所在後將她勒斃。

早前報道請按【下一頁

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智能手錶紀錄助警方破案

不過案件經當地警方調查後，發現Babis的口供與事實不符。警方在翻查兩夫婦的智能手錶資料時，發現Babis聲稱被疑犯綁著的時候，他正在屋內四處走動，不停來回閣樓和地牢，又持續使用智能電話。

另外就是妻子Caroline Crouch的心跳紀錄，資料顯示其心臟停頓的時間，與Babis聲稱的時間有出入，令警方起疑。加上警方在查閱Caroline的通訊軟件對話紀錄時，發現兩夫婦關係不和，Caroline更曾表示會離開Babis。

Babis在妻子的喪禮上擁抱並安慰外母。（影片截圖）

用枕頭焗死妻子

警方在Caroline的喪禮日將Babis帶回警局協助調查，經過8小時的盤問，Babis最終和盤托出，承認是自己殺死妻子。他指當晚兩人起爭執，妻子要脅要帶孩子離開自己，又不停推撞及嘗試趕他離開家中。Babis一怒之下利用枕頭，在孩子面前焗死妻子，又浸死寵物狗，再編造搶劫情節。

警方最後起訴Babis謀殺罪、虐畜罪和提供假口供等罪名，

他是一流的演員...他在妻子的喪禮上最後做的事就是擁抱外母，再告訴她自己要去警局一趟協助認出疑犯。

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責任編輯：王明芳

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