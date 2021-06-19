【無牌酒吧】警方拘近200人包括一名小學男生　消息：E-Kids阮民安也被捕

▲ 警方一連展開大規模行動，在全港6個總區打擊三合會和跨境罪行。

警方一連兩日（18日及19日）展開大規模行動，動用過千警力，在全港6個總區打擊三合會和跨境罪行，搜查多個娛樂場所、桑拿、酒吧、麻雀館等場所，近200人被捕。當中於長沙灣一個無牌酒吧，帶走一名13歲小學男生；而在尖沙嘴搗破無牌酒吧期間，消息指樂隊組合E-Kids成員阮民安（Tommy）被捕。

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警方昨晚至凌晨，於多區進行代號「犁庭掃穴」行動，其中油尖警區特別職務隊在凌晨零時許，在漆咸道南搗破無牌樓上酒吧時，拘捕9人，消息指其中一人是E-Kids成員阮民安。

而在搗破長沙灣一間無牌酒吧期間，就有約26名未成年人士被帶走，年紀最細只有13歲，是小學男生。事發時，該酒吧有54男17女，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，據悉酒吧面積約1,500呎，設隔音設備、閉路電視，由黑幫操控及營運約1個月，13歲男童相信由朋友帶往酒吧。

▲ 消息指阮民安被警方帶走。（資料圖片）

而在中環，中區警區反三合會行動組昨晚搜查區內酒吧，於利源東街12至13號一個單位，搗破無牌酒吧，取走約240支酒、30個膠桶及現金約400元。行動中1名19歲尼泊爾裔負責人被捕。

警方發言人強調，會致力打擊任何違法活動，特別是跨境及有組織性罪行，並會繼續採取嚴厲行動以打擊所有不法分子。巡查行動仍然繼續。

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記者：曾秋文、吳卓峰