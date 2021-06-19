【抗癌鬥士】68歲甘草夏玉麟肺癌惡化　劉思希代眾籌醫藥費望大眾伸出援手

▲ 資深綠葉演員夏玉麟的肺癌第4期病情嚴重。

在TVB工作多年的資深綠葉演員夏玉麟現年68歲，於2018年不幸患上肺癌四期，今年初接受訪問時指癌細胞已擴散。近日，夏玉麟的病情惡化，亦因生活拮据難以負擔昂貴的鏢靶藥治療費用。

曾與夏玉麟在《愛回家之開心速遞》中合作而認識的演員劉思希，昨日（18日）就為對方出Post發起眾籌，以減輕他的負擔。

【一笑度凡間】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華 杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾

▲ 資深綠葉演員夏玉麟近日肺癌病情惡化。（網上圖片）

夏玉麟病情轉差 劉思希代眾籌

劉思希提到近日夏玉麟的情況變差：「他身邊未有至親和子女，無所依靠，上年過年前我造訪了他家，他家中情況比我想像中惡劣，因為自理能力已經有限了。直至現在，他和癌症拼搏兩年多，大部分日子都在醫院急症室渡過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情況很差，感覺他也有點想放棄。」

她表示夏玉麟已無法賺取生活費，只靠綜援度日，希望各位可以伸出援手：「我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。現時他希望可以吃到鏢靶藥，每個月藥費大約4萬，這對於他來說是非常困難的。

像新聞所說的，他曾經是一位綠葉藝人，雖然沒有明星的光環，但在幕前也出過一分力，由於我自己之前曾經有家人也患過肺癌，我很清楚他的痛苦，也很心疼他。善心不分數量價值，希望大家給他一點愛及資助，哪怕是數十元，集腋成裘，這樣便可以支持他每月吃鏢靶藥了。 」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

她附上眾籌的詳細資料：「華僑永亨銀行戶口號 035 802352282100 HAR YUK WA 恒生户口: 姓名Har Tonny 户口號碼280-576281-001 」

劉思希亦感慨在疾病面前人是如此渺小，希望大家一起出一點善心，給他看到愛和支持：「愛是不望回報，愛是永不止息。祝福他，在此替他感謝大家！」

【綠葉王】入行31年演員路歷盡艱辛不言棄 黃文標支持年輕人義不容辭

▲ 夏玉麟是TVB的資深甘草演員。（網上圖片）

資深甘草演員

夏玉麟熱愛演戲，1976年報讀第一屆麗的電視藝員訓練班，跟張國榮是同班同學，後來曾演出亞視劇集如《鱷魚淚》、《大地恩情》等。 後期加入無綫，演出劇集逾200部，曾參演《法證先鋒II》、《烈火雄心3》、《On Call 36小時》等，雖只是綠葉，但仍落力做好小角色。

可是早年他受訪時指自己患上肺癌，又指因患病後慘被親友離棄，而患癌歷數年治療後，情況並沒有好轉，但夏玉麟樂觀面對病情，希望走完最後人生。

同場加映：李天翔專訪