  • 32°C
香港時間 : 2021619日 (週六) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日日媽媽聲】王祖藍接受「大逼供」　夫婦行房女兒入房仍繼續：做乜要停？

娛樂 12:57 2021/06/19

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

王祖藍上《日日媽媽聲》玩「大逼供」及「生仔陣痛」。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持集的《日日媽媽聲》將於今晚（6月19日）播出最後一集。由於明天（6月20日）是父親節，所以余安安、羅敏莊及陳凱琳三位主持請來星級爸爸區永權、楊潮凱、周志康上節目外，當中更包括TVB首席創意官王祖藍。

【母女知己】陳禛讀英基國際學校成熟有主見　羅敏莊與女兒如朋友愛情音樂無所不談

祖藍不擔心女兒高度

《日日媽媽聲》內「大逼供」及「生仔陣痛」這「炮製」星級爸爸的兩大酷刑環節，其實是由王祖藍與節目組設計，現在祖藍受「報應」，主持要他親自玩這兩大環節。

祖藍與李亞男在2015年結婚，在2018年誕大女Gabby，在2020年再添細女Hayley。祖藍先接受車輪轉逼供，如「兩個囡囡同老婆跌落水救邊個先」、「點解要個女咁細個做家務」、「點大男人法」等。

其中問到如被囡囡撞破與老婆行房時會如何自處，祖藍先搞笑謂：「我會繼續！就係個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」隨即惹來主持熱烈討論。

另外，祖藍又謂不擔心女兒將來身高問題：「唔使愁，我低頭望佢嘅時間唔係剩番好多。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

利誘主持求放生

之後祖藍接受「陣痛」酷刑，事前「係威係勢」揚言：「一係唔玩，一係破紀錄！」豈料酷刑開始不久，他即大嗌救命，連環露出痛苦表情兼面都青埋。

為求脫苦海，祖藍逐一向主持拋出餌誘：「你哋慢慢嚟，我其實可以畀OT你哋。」場面搞笑。

鄧梓峰任嘉賓主持。

另外，楊潮凱、區永權、周志康在節目大爆「父親之苦」，楊潮凱自爆「連太太以外嘅人奶都試飲過」，周志康則細訴細女出世時因久久沒有喊聲，令他經歷了人生最緊張時刻。

同場還有方力申帶同方爸爸及方媽媽參與錄影，同小方一樣玩得的方爸爸，恨飲新抱茶恨到出面，自爆曾在交通工具中為小方物色對象，又開出理想新抱三大條件。

方爸爸又大爆小方先後帶過唐詩詠、陳瀅及馮盈盈回家，嚇得小方急忙解畫，究竟小方如何解釋，要看節目才知。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【旅居海外】一家三口移居泰國押後現未知數　羅敏莊留港賺學費送陳禛海外升學
13:57 2021/06/18
【旅居海外】一家三口移居泰國押後現未知數　羅敏莊留港賺學費送陳禛海外升學
【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B
14:02 2021/06/13
【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B
【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多　周家蔚認唔放心發脾氣Block電話
17:06 2021/06/07
【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多　周家蔚認唔放心發脾氣Block電話

你可能感興趣

【旅居海外】一家三口移居泰國押後現未知數　羅敏莊留港賺學費送陳禛海外升學
13:57 2021/06/18
【旅居海外】一家三口移居泰國押後現未知數　羅敏莊留港賺學費送陳禛海外升學
【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B
14:02 2021/06/13
【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B
【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多　周家蔚認唔放心發脾氣Block電話
17:06 2021/06/07
【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多　周家蔚認唔放心發脾氣Block電話
夫妻之道 娛樂人物職業 王祖藍 李亞男 演員 綜藝節目 日日媽媽聲

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶