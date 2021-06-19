【日日媽媽聲】王祖藍接受「大逼供」　夫婦行房女兒入房仍繼續：做乜要停？

▲ 王祖藍上《日日媽媽聲》玩「大逼供」及「生仔陣痛」。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持集的《日日媽媽聲》將於今晚（6月19日）播出最後一集。由於明天（6月20日）是父親節，所以余安安、羅敏莊及陳凱琳三位主持請來星級爸爸區永權、楊潮凱、周志康上節目外，當中更包括TVB首席創意官王祖藍。

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祖藍不擔心女兒高度

《日日媽媽聲》內「大逼供」及「生仔陣痛」這「炮製」星級爸爸的兩大酷刑環節，其實是由王祖藍與節目組設計，現在祖藍受「報應」，主持要他親自玩這兩大環節。

祖藍與李亞男在2015年結婚，在2018年誕大女Gabby，在2020年再添細女Hayley。祖藍先接受車輪轉逼供，如「兩個囡囡同老婆跌落水救邊個先」、「點解要個女咁細個做家務」、「點大男人法」等。

其中問到如被囡囡撞破與老婆行房時會如何自處，祖藍先搞笑謂：「我會繼續！就係個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」隨即惹來主持熱烈討論。

另外，祖藍又謂不擔心女兒將來身高問題：「唔使愁，我低頭望佢嘅時間唔係剩番好多。」

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利誘主持求放生

之後祖藍接受「陣痛」酷刑，事前「係威係勢」揚言：「一係唔玩，一係破紀錄！」豈料酷刑開始不久，他即大嗌救命，連環露出痛苦表情兼面都青埋。

為求脫苦海，祖藍逐一向主持拋出餌誘：「你哋慢慢嚟，我其實可以畀OT你哋。」場面搞笑。

▲ 鄧梓峰任嘉賓主持。

另外，楊潮凱、區永權、周志康在節目大爆「父親之苦」，楊潮凱自爆「連太太以外嘅人奶都試飲過」，周志康則細訴細女出世時因久久沒有喊聲，令他經歷了人生最緊張時刻。

同場還有方力申帶同方爸爸及方媽媽參與錄影，同小方一樣玩得的方爸爸，恨飲新抱茶恨到出面，自爆曾在交通工具中為小方物色對象，又開出理想新抱三大條件。

方爸爸又大爆小方先後帶過唐詩詠、陳瀅及馮盈盈回家，嚇得小方急忙解畫，究竟小方如何解釋，要看節目才知。

同場加映：楊潮凱訪問