【人間慘劇】6個月大女兒意外焗死　新手爸爸自責跳樓輕生不治

▲ 台灣新北市一名37歲男子，懷疑因6個月大女兒意外死亡，自責下墜樓輕生。

照顧嬰兒要特別小心。台灣新北市新莊區一名37歲男子，懷疑因6個月大女兒意外死亡，與妻子爭執後情緒不穩，今天（19日）凌晨2時許從住宅頂樓墜樓身亡。現場未有留下遺書，警方正調查男子墜樓原因。

綜合台灣媒體報道，死者是37歲黃姓男子，與母親在新北市新莊區中港路上經營宵夜生意。平日有服用安眠藥的習慣，上週與6個月大的女兒同床，在安眠藥作用發揮下，未有察覺女兒被棉被蓋住口鼻，發現時女兒已無呼吸脈搏，送院搶救不治，最終窒息身亡。

男子自責不已，並因此事與27歲妻子在19日凌晨時分發生爭執。男子其後先行上樓，並從住宅6樓墜下。男子的母親當時在1樓賣宵夜，驚聞巨響與店員出門查看，發現男子竟倒臥在馬路上，隨即報警求助。惟因男子傷勢過重，母親在救護車到場後放棄急救，男子宣告不治。

早產嬰兒及輕磅嬰兒為猝死高危者

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，嬰兒不宜與父母睡在同一張床，有機會被遮蓋口鼻，因而影響呼吸。同時嬰兒亦不宜於沒有設欄的床上睡覺，以免增加墮地受傷風險。

他表示，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

要確保嬰兒睡眠安全，他建議父母應為嬰兒床加裝床護欄，並在地板上鋪設軟墊，以減少墮地時的重力。另外，父母亦不宜在睡房放置太多雜物，比如玩具等，減低受傷機會。

而兒科專科醫生張傑，亦曾指出6項嬰幼兒睡覺的注意事項︰

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責任編輯：羅嘉欣