【港區國安法】壹傳媒兩高層及3公司被控串謀勾結外國勢力　張劍虹羅偉光申保釋被拒還押8月中再訊

▲ 案件在西九龍法院提堂。（資料圖片）

《蘋果日報》5名高層日前被捕，涉違反《港區國安法》，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光今（19日）被押解至西九龍裁判法院提堂。兩人連同3間公司同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，張劍虹及羅偉光申請保釋候訊被拒，還押至8月13日再訊。

5名被告蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲），5人同被控1項被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，違反《港區國安法》第29（4）條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

國安指定法官、總裁判官蘇惠德甫開庭時指，收到有關要求豁免傳媒報導保釋程序，法官解釋是為保障及確認被告日後接受審訊的公平性，審訊時才會就控辯雙方的法律觀點作裁斷，若傳媒早於審訊報導相關內容，或會對被告不公。法官最後僅豁免傳媒報道辯方提出的保釋條件。

總裁判官應控方申請，將案押後8星期至8月13日，以待警方檢驗早前檢取的超過40部電腦及16個𢘜服器。控方反對張劍虹及羅偉光保釋。

控方由署理副刑事檢控專員周天行代表，資深大律師陳政龍代表張劍虹、大律師李澍桓代表羅偉光，3間公司則由大律師許琪莉代表。

陳政龍代表張劍虹申請保釋時指，張會立即辭去壹傳媒的所有職務，及不會參與任何有關媒體機構的事務，不會與外國官員聯繫，不會於社交媒體發言，不參與訪談，承諾不會繼續危害國家安全的行為。張另可提交300萬元保釋金，30萬元人事保釋金，居於報稱地址，不會離港，並願意交出所有旅遊證件及到警署報到。

李澍桓代表羅偉光申請保釋時，同樣指會辭任《蘋果日報》總編輯一職，辭任蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司董事，承諾不會繼續危害國家安全的行為，另可交出10至20萬元保釋金。

總裁判官最後拒絕保釋申請，兩名被告還押至8月13日再訊。

控罪指，5名被告於2020年7月1日至2021年4月3日在香港，與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

根據《港區國安法》第29條，為境外機構竊取、刺探或非法提供涉及國安的情報；請求外國機構實施，與境外機構串謀實施，或者接受外國機構的指示、控制、資助等支援實施以下行為，均屬犯罪。行為包括對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。犯以上罪行，可被判3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

被捕的另外3人包括壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉昨（17日）晚已獲准保釋離開警署。

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記者：陳卓欣