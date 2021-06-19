【999報案室】監警會參觀999控制中心　警方4招加快處理來電

▲ 監警會多名成員參觀999報案中心。（監警會圖片）

監警會昨（18日）參觀港島總區指揮及控制中心，了解999控制中心經改良後的各項措施和人手安排，如何全面加強應對各類緊急情況。投訴警察課亦安排保安局代表一同視察落實改善措施。

監警會在審核與2019年7月21日元朗事件相關的投訴個案時，發現75%的指控與警方當晚處理999緊急求助電話或致電警署報案室有關，例如在大量來電湧至時未能及時接聽電話，因此在報告中就警方應對超負荷情況時可改善服務質素的措施作出改善建議。

會方在今次活動，實地了解相關改良工作。包括預錄全新電話訊息，予等候接通電話的報案人提供即時額外資訊；增設應對超負荷機制，在超負荷情況下將來電轉駁到其他總區和警區；於分區電台設立額外999接收站，及成立總區指揮及控制中心控制台骨幹隊伍，由曾駐守電台但正於分區工作的人員組成，在有行動需要時動員協助。

監警會主席王沛詩稱，警方向監警會詳細講解999控制中心的優化措施和現行運作狀況，相信這些改善工作，有效協助警隊應付相關工作帶來的挑戰，以及避免同類投訴。會方非常重視審視投訴個案以及研究投訴趨勢，並適時向警隊提出改善建議。長遠來說，這些建議有助提升警隊服務質素從而進一步鞏固警方與市民的互信。

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責任編輯：吳卓峰