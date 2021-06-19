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【冷血狠夫】日妻欲離婚狠夫利刀殘殺6妻兒　事後堅稱失去記憶求減刑

親子 16:34 2021/06/19

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日本一名冷血男子因妻子要求離婚，憤而利用極度殘忍的方式將妻兒殺宮，最近控方要求判處他死刑。

日本發生一宗倫常慘案，一名男子因為妻子提出離婚，憤而以極度殘忍的方式，將妻子及5名子女殺害。其後他被起訴謀殺及縱火等罪名，期間一度因病昏迷，甦醒後堅稱失去記憶求減刑。最近控方要求判處其死刑。

小松博文以極度殘忍的方式殺害妻子及5名子女。（日媒圖片）

用利刀刺殺熟睡中的家人再縱火

綜合日本傳媒報道，現年36歲的日本男子小松博文，在2017年10月6日凌晨，於茨城縣日立市的寓所，趁妻子及5名子女熟睡時以利刀刺殺，再在玄關附近以汽油縱火，造成6人死亡。事發後他到警署自首。

消防到場將火勢撲熄後，在睡房發現小松博文的妻子及4名男童被燒焦的遺體。而另一名女童重傷送院搶救後證實不治，其身上有多處由利器造成的傷口。

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因病昏迷醒後堅稱失去記憶

辯方律師指，小松博文因妻子要求離婚，令他連日無法進食及入睡，事發時處於心神恍惚的狀態，求法庭減刑或判處無罪。小松博文在被起訴後，於2018年11月因心臟衰竭，心跳一度驟停並昏迷。他在甦醒後強調自己因後遺症而「失去記憶」。

控方認為被告犯案時有預謀，事前準備利刀及汽油，屬蓄意謀殺。加上他趁妻子和子女在毫無防避下犯案，形容手法極度殘忍，強調這種自私的行為應受到譴責，因此要求法庭判處他死刑。

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責任編輯：王明芳

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夫妻之道 家庭關係 離婚 謀殺 縱火 日本

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