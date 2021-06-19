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【確診數字】19歲少女英國返港確診染變種病毒　初步確診少於5宗

社會 14:47 2021/06/19

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本港疫情持續放緩。（梁偉榮攝）

本港疫情放緩，今日（19日）新增一宗輸入個案，19歲少女英國返港後出現徵狀，證實感染變種病毒，不過今日也是連續12天本地「零確診」。至今本港個案累計11,886宗（包括11 885宗確診個案和一宗疑似個案），另外初步確診少於5宗。

新增的輸入個案是一名19歲少女，在6月16日發病，出現徵狀後入院接受治療。衞生防護中心指出患者在6月15日從英國抵港，入住何文田九龍維景酒店，其乘坐的航班編號是BA031，接受檢測後證實感染「L452R」變種病毒。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日表示，委員會審視超過300宗個案，有90多宗個案可能與疫苗有關或者不能排除有關，同時嚴重過敏個案至今有3宗，比率屬於低。

至於中大醫學院微生物學系系主任陳基湘也指出，關注有市民對疫苗接種產生猶疑，認為將接種疫苗的決定與對政府的感覺捆綁，似乎不太符合邏輯。

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記者：伍瑋瑋

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