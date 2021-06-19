【5000元消費券】八達通登記消費券推4項獎賞　3個步驟可賺$118元增值額

▲ 八達通公布登記消費券推獎賞計劃。

政府向港人發放5,000元電子消費券，7月4日起接受登記，最快8月1日派發第一期2,000元。有份參與計劃的八達通卡公司今（19日）宣布，推出優惠鼓勵市民選用八達通卡領取消費券，3個步驟最多可賺118元，但要滿足一定消費要求。

八達通卡公司稱，領取消費券方法跟領取交通補貼無異，除了易取易用，更可享一連串優惠。第1步，首2百萬名於政府消費券計劃網站，以八達通卡完成登記消費券的客戶，並已將該卡加入八達通App，可賺港幣18元八達通增值額。

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第2及第3步，再憑已登記的八達通卡，單月零售消費滿1,000元（港幣200元或以上的交易累計），可賺50元增值額。連續於8月及9月期間，可賺共100元八達通增值額，名額1百萬個，先到先得。

另外八達通付款點逾10萬個，八達通卡公司與不同商戶合作，推出八達通卡尊享優惠，優惠券總值超過3,000元，可於八達通App下載。八達通也夥拍港鐵商場及新地旗下逾30個商場，推出八達通卡尊享飲食購物奬賞。港鐵商場旗下12個商場率先於7月初推出八達通卡飲食購物即享低至83折優惠。

而8月開始，將聯同新鴻基地產旗下22個商場，送出總值逾港幣3百萬元的電子優惠券。

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責任編輯：吳卓峰