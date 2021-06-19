【Tommy被捕】E-kids阮民安被罰限聚令告票　解釋往場所開live非光顧無牌酒吧

▲ Tommy於社交網站展示限聚令告票。（網上截圖）

警方一連兩日（18日及19日）展開大規模行動，動用過千警力，在全港6個總區打擊三合會和跨境罪行，搜查無牌酒吧等場所，近200人被捕。當中在尖沙嘴搗破無牌酒吧期間，消息指樂隊組合E-Kids成員阮民安（Tommy）被捕。Tommy於fb回應事件稱，已收到「限聚令」告票，且需要定期向警方報到。

Tommy於fb稱，昨晚（18日）於酒吧開fb live，只曾於該場所開live工作，無光顧、無消費，強調店方有沒領酒牌，與他沒有關係。

警方昨晚至凌晨，於多區進行代號「犁庭掃穴」行動，其中油尖警區特別職務隊在凌晨零時許，在漆咸道南搗破無牌樓上酒吧時，拘捕9人，消息指其中一人是E-Kids成員阮民安。

▲ Tommy昨日開了fb live。（網上截圖）

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責任編輯：吳卓峰