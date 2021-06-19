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【港區國安法】蘋果副社長陳沛敏：明日如常出紙　盼媒體繼續運作

社會 16:16 2021/06/19

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陳沛敏今日到庭旁聽。（林宇翔攝）

《蘋果日報》5名高層日前被捕，涉違反《港區國安法》，其中已獲保釋的《蘋果日報》副社長陳沛敏，今日（19日）到法庭旁聽時透露，報紙明日會如常出版。

壹傳媒行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光今（19日）被押解至西九龍法院提堂。兩人連同3間公司，同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，張劍虹及羅偉光申請保釋候訊被拒，還押至8月13日再訊。陳沛敏散庭後稱，對於兩人不准保釋，感失望且難過，希望爭取上訴，或下次聆訊再申請保釋。

至於事件對《蘋果日報》的營運影響，她指自己昨晚才獲釋，需要時間消化資訊，亦要徵求律師意見，盼媒體盡量繼續運作。

對於會否擔心旗下公司員工，她稱，相信全港傳媒工作者也擔心目前形勢。不過她表明《蘋果日報》明天如常出紙。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

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