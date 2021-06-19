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【明星豪宅】Patrick Sir家住3000萬豪宅有花園　喇沙畢業靠知識改變命運創業做老闆

娛樂 17:12 2021/06/19

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Patrick Sir林溥來與太太關宛珊於今年4月榮升爸媽。

現為《東張西望》主持之一的林溥來（Partrick Sir），於今年4月榮升爸爸，太太關宛珊（Kimmy）為Partick Sir誕下兒子林若嘉（Preemo），一家3口生活幸福。要努力賺錢養家的Partick Sir當然不敢怠慢，除繼續藝人工作外，他亦是3間補習社的老闆及幼稚園校監。

Patrick Sir在4月榮升爸爸。（Instagram圖片）

家住3000萬大圍豪宅

Partick Sir與太太Kimmy現時弄子為樂，不時在社交平台大晒Preemo的萌照，也曝光了家住大圍壹號雲頂的豪宅內貌。有指Patrick Sir擁有千萬身家，對投資股票、基金和地產牌等非常有心得。

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豪宅內不但擁有私人花園，種滿綠色植物，Patrick Sir與太太也不時在花園吃飯，寫意又有格調。而且私人花園也成為Kimmy的私家打卡位，想影靚相在家都絕無難度。

而且屋內非常寬敞，節日可換上相應裝飾，而家具就以簡約風格為主，讓一家3口加小狗Don Don有足夠的活動空間。

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自幼貧苦 靠知識改變命運

有靚屋、做老闆，又有美滿家庭生活，對Patrick Sir來說卻是得來不易，皆因他並非靠父幹或贏在起跑線的人，反而是自中3起已開始賺錢的貧苦學生。

Patrick Sir在九龍城舊區長大，家境不富裕，一家6口居於200多呎的房子，小時已見盡父母為錢爭吵，故決心要努力搵食。中三起已替鄰居的小朋友補習，大學再做補習老師及接觸模特兒工作。

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Patrick Sir自小貧苦，靠知識改變命運。（Instagram圖片）

Patrick Sir中小學均畢業於名校喇沙，亦擁有香港科技大學化學工程榮譽學士及香港中文大學教育系碩士的學歷，以知識改變命運。

創辦補習社兼任藝人工作

由於他在不富裕的環境成長，令他從小理解理財重要性，一直有儲錢習慣。在大學畢業後不久，Patrick已擁有足夠資金創業，於是他選擇了有多年經驗的補習工作為發展方向，現時他的補習社已擴展至3間分校。他現時亦是私立幼稚園的校監。

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2009年，他獲TVB邀請，於節目《通識通通識》擔任專家主持，也在節目《放學ICU》中有「Patrick Sir英語通通識」的環節等漸為觀眾認識。後來，他亦參與其他綜藝節目，及成為公開活動的嘉賓及評判，打開多一門的工作領域。

同場加映：李天翔專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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