【天后刮痧】鄭秀文刮痧後背脊充滿血痕　瘀血顏色反映健康狀況

▲ 鄭秀文刮痧後，背脊充滿血痕。

不少人都喜歡刮痧保健，鄭秀文（Sammi）亦不例外。最近Sammi在社交網站上載一張自己刮痧後的照片，背部佈滿深色血痕，相當驚人。註冊中醫師指出，刮痧並非人人合適，刮痧後出現皮膚紅腫、疼痛是正常現象，而皮膚泛起的不同顏色，其實都反映了身體狀況。

Sammi工作忙碌，常常三更半夜才收工，非常疲倦。最近她就在IG曬出一張刮痧後的相片，由手臂到背部都呈現深紅色，看來相當痛。Sammi表示︰

有幾多刮幾多，每個人都有自己特別相信的舒緩疲勞方式，刮痧是我首選。畫面看來驚嚇趕客，但五至七天就會連帶你一身的疲累，靜悄悄地消褪得無影無蹤。刮痧過程受點痛楚，值得喔！有啲似豹皮，刮痧，非常舒服，刮走濕氣很舒爽，爽到爆，刮完就去食薯片。

不少網民都表示嚇人，林盛斌（Bob）就留言：「使唔使去到咁盡」，Sammi其後將相片删走，改為貼在限時動態中。

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究竟刮痧有何功效？註冊中醫師古鎧綸曾受訪指出，刮痧是中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭，以疏通經絡、活血化瘀。刮痧有不同功效，包括排毒及治感冒。

從排毒功效來看，刮痧過程（用刮法使皮膚出痧）可使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

而刮痧亦有治感冒的效用，在刮痧過程中，微絲血管可以擴張，增加汗腺分泌，促進血液循環，對於風寒痹症都有立竿見影之效。經常刮痧，可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

另外，刮痧亦有助於治療頑固痛症，與跌打有類似效用。

5類人士不宜刮痧

然而，刮痧並非人人都合適。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。以下人士要特別注意刮痧禁忌，點擊下圖了解：

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至於刮痧後皮膚紅腫、疼痛是正常現象。但不同人會因體質或健康狀況出現不同反應，並非人人都會「出痧」（即皮膚起紅點），而皮膚泛起不同顏色，都反映了身體狀況：

紫黑色：瘀血重、內傷或體寒

紅色：濕熱

微紅：相對健康

點擊下圖了解正確刮痧做法：

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責任編輯：羅嘉欣