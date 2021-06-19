【5000元消費券】八達通登記消費券QA懶人包　消費券以儲值額形式存入卡內

▲ 八達通卡也可領取電子消費券。（資料圖片）

政府將向720萬名合資格人士，每人派5,000元電子消費券。合資格市民可在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，八達通是其中之一。TOPick整合QA懶人包，探討利用八達通來領取消費券的優劣。

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八達通如何領取電子消費券？

政府會視乎市民選用的支付工具，分2至3期發放，其中八達通將分三期發放，第一期2,000元；第二期2,000元；第三期1,000元。消費券以儲值額形式，存入八達通卡內。

登記期由7月4日至8月14日，合共6個星期。首兩周內（即7月4日至17日）完成的電子登記，均會在首批發放時收到消費券。

將電子消費券轉入八達通，要如何使用？

登記人只需如常將八達通卡放於商戶的讀寫器上拍卡，或透過「八達通」應用程式，使用八達通卡作網上付款，即可使用八達通卡內的消費券。跟八達通卡兼容的網上商戶，有HKTVmall、百佳網上超級市場、友和YOHO等。

另外八達通卡公司與不同商戶合作，推出八達通卡尊享優惠，優惠券總值超過3,000元，可於八達通App下載。

八達通增值上限是幾錢？

現時八達通卡的限額已提升至3,000元。即使市民未將上限提升，當領取消費券時，系統亦會自動完成有關動作。

如果八達通內的儲值額已到達儲值限額，市民可以先使用餘額，當其低於儲值限額3,000元時，再拍卡領取消費券。每期消費券領取期限是3個月，市民可因應八達通內的儲值額分開多次領取，直至領完消費券總額為止。

八達通領電子消費券，有著數嗎？

八達通卡公司宣布推出優惠，鼓勵市民選用八達通卡領取消費券，做齊3個步驟最多可賺118元，但要滿足一定消費要求。第1步，首2百萬名於政府消費券計劃網站，以八達通卡完成登記消費券的客戶，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。

第2及第3步，再憑已登記的八達通卡，單月零售消費滿1,000元（港幣200元或以上的交易累計），可賺50元增值額。連續於8月及9月期間，可賺共100元八達通增值額，名額100萬個，先到先得。

▲ 預計720萬名市民，合資格登記消費券。（曾耀輝攝）

八達通領電子消費券，有效期多長？

由於消費券以儲值額形式，存入八達通卡內，因此沒有所謂使用期限。

但如登記人於獲發放第一期消費券起計7個月內，「合資格消費」累積總額少於4,000元，將不會獲發放第三期的1,000元消費券。

八達通最後一期可套現？

由於消費券以儲值額形式，存入八達通卡內，令第3期款項1,000元使用不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，據悉也可退回八達通卡「套現」，但政府認為要這樣做的人不多。

遺失已領取消費券的八達通，怎辦？

一旦遺失八達通卡，可以上網報失，根據八達通現有政策，需3小時後才生效，期間如有損失，卡主要自行承擔。

八達通卡公司稱，一旦遺失八達通，可登入政府的消費券登記網站，輸入身份證號碼等資料後，一經認證，即可登記另一張卡，取回消費券餘額。

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記者：吳卓峰