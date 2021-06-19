【5000元消費券】AlipayHK將推逾10億元獎賞優惠　登記+消費有機會獲得1萬元獎賞

▲ AlipayHK已預告將推出超過10億元的獎賞優惠。（資料圖片）

政府電子消費券計劃將於7月4日開始登記，AlipayHK已預告將推出超過10億元的獎賞優惠，成功登記以AlipayHK收取政府電子消費券的用戶，可於合作商戶中挑選獎品，最高價值5,000元；而每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞，用戶參與活動有機會獲得iPhone 12 Pro Max。

AlipayHK表示，將與大批實體及網上合作商戶聯手向選擇以AlipayHK領取電子消費券的用戶，送出總值超過10億元的獎賞，成功登記的用戶可在近百間商戶中，揀選最多5分心儀獎賞。同時，透過AlipayHK，用戶不僅可在逾10萬間本地實體店及網購平台、各行各業中使用消費券作小額大額購物，還可以用來乘搭港鐵、巴士、小巴和渡輪等公共交通工具，使用場景豐富。

另外，透過AlipayHK領取電子消費券的用戶，在消費券使用期間，每月消費次數排名前十的用戶，將可額外獲贈5000元獎賞。同時亦有「早鳥優惠」，由即日起至7月3日，AlipayHK訂閱消費券優惠第一手資訊及推廣優惠，即可預留$30消費券「早鳥獎賞」。

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提供獎賞的商戶範圍從餐廳、酒樓到超市、日用雜貨，從化妝品、奢侈品到staycation等，包括百佳超市、屈臣氏、Aeon、日本城、大昌食品、美心集團、東海、鴻星等連鎖餐飲、超市，還有莎莎、雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團旗下品牌、Sephora等時尚美妝店，以及信和集團和領展旗下商場、街市。

而在消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券的用戶，每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞；除此之外，登記用戶消費更可獲得額外印花個數，及於年底「雙十一購物節」期間享更多優惠。

另外，以AlipayHK登記領取消費券的用戶，可以參加「友」勁賞活動，分享頁面給好友並成功「集氣」，獲得最多好友支持的前10位登記用戶，可獲得iPhone 12 Pro Max一部。

▲ 各支付工具平台推出獎賞吸引市民登記消費券。（曾耀輝攝）

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責任編輯：伍瑋瑋