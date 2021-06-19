【劏房致富】家人擁多個單位出租逾50間劏房月賺廿萬　港男：低下層太好壓榨

▲ 一名港男在網上分享經營劏房利潤高得驚人。

香港地少人多，對住屋需求龐大，然而不少人只能選擇租住環境較差的劏房。一名港男在網上分享，指家人共有50多個劏房出租，近年他協助管理劏房生意時發現利潤甚高，每月收入超過20萬，直言「低下層太好壓榨」。

經營劏房生意後發現利潤驚人

有男網民最近在網上討論區「連登」發文，指家人擁有10多個唐樓單位，已將單位劏成50至60個房出租，而平均每間劏房的租金為4000至5000元。他表示本身知道劏房利潤甚高，但直至最近一、兩年沒有工作後，開始幫助家人打理劏房生意，才發現「條數係咁誇」。

一個月廿幾萬袋袋平安，多數做劏房都係唐樓，又無管理費，最多係一百幾十垃圾費，收返多啲水電費嗰度都夠冚，無打釐印，稅又唔使交。

打算賣出單位後移民

港男續指，雖然偶然會遇上租霸，不過「使小小錢搵人同佢傾吓偈」，一般一個月內便能解決，故問題不大。另外他又提到，約8至10年前政府收購舊樓進行重建，他們其中一個單位因此獲得過千萬賠償。目前他和家人正打算賣出唐樓單位後移民。

對於經營劏房是否有道德問題，港男認為「資本主義社會係咁」，又表示「香港低下層人口太好壓榨」。帖文一出引來網民熱議，有網民慨嘆出租劏房的利潤比出租整個單位為高，因而導致社會出現大量劏房，「劏房已經變成一個創新產業」。

另外亦有網民斥港男「做埋呢啲陰質嘢」，「全家食真人血饅頭」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳