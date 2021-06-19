【識貨】首次帶貨表現差陳自瑤連番落淚　Do姐出言安慰撐Yoyo：靚女做得到

▲ 陳自瑤因不滿意自己在《識貨》中的表現而落淚。

藝人陳自瑤（Yoyo）在剛完結的綜藝節目《好聲好戲》中以出色的配音表演奪冠軍，演技實力受觀眾認同，人氣熱度上升不少。最近，陳自瑤又再獲TVB首席創意官王祖藍邀請上新節目《識貨》學帶貨，不過今次Yoyo就似乎因未能應付而爆喊。

▲ 陳自瑤參與新節目《識貨》學帶貨。（截圖）

TVB新節目《識貨》將於下星期一（21/6）起播出，考驗不同藝人的推銷能力，並即場由評判點評表現。而首次接觸帶貨的Yoyo表現似乎未如理想，被評判狠批後的她也自覺強差人意，在後台等待時及接受訪問期間亦忍不住落淚，需要Do姐出手安慰，心情才有所平復。

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Yoyo在接受訪問時連番落淚，幸在旁的Do姐安慰並力撐對方。Yoyo初次接觸帶貨明言不熟悉也不擅長此範疇的工作，之後又「投訴」在拍攝前「咩都唔知，玩突擊，真係唔容易。」她又邊哭邊笑指：「我頭先直情覺得我應承呢件事係咪上咗賊船？」

而一直只擅於演戲的Yoyo也激動地指：「我做戲挫敗感都冇咁大。」而Do姐在旁亦表示認同，因為要即場被點評是很赤裸裸的事，不容易面對。不過，喊過後的Yoyo也即時收拾心情表示相信自己可以克服帶貨難關，二人也表示「靚女係做得到。」

網民看見Yoyo喊都表示心痛，並留言鼓勵：「Yoyo 做事認真，對自己有要求，值得一讚！或者當遊戲節目，平常心去玩啦。」、「唔好哭，加油，自然些就可以，作為女性一定支持你。」

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