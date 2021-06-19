【父親節】古巨基樂於在家當嚴父 不心急安排愛兒上Playgroup

榮升爸爸年幾的古巨基久未公開露面，昨晚終於首度出山參予「ChillGOOD TV 靚媽圍爐」父親節特別直播，與關心妍、張美妮及孫慧雪大談湊仔經。

基仔直言囝囝太細不會特別為他慶祝父親節，都是家人吃飯慶祝，基仔透露囝囝的英文名Kuson是他改，而中文名「古晉匡」則是太太找測字師傅改。

放下工作專心湊仔一年半，基仔謂樣子明顯殘了，剛剛開直播前都要補妝遮黑眼圈。「體力上係攰，但心靈上又提升。雖然疫情關係，自己都有工作籌備中，以前遇上煩事，可能會不開心，現在一望到個仔，甚麼都消散。」

基仔直言已經成為湊仔高手，餵奶掃風一流，比老婆厲害。目前兒子已經歲幾，但似乎有半夜夢遊習慣，所以至今他都是與老婆輪班通宵守候，「發現他夜晚瞓瞓吓，會矇矇鬆鬆坐起來，或者爬起身企喺床，不是好放心，輪流通宵更照顧。」

節目中基仔分享幾條私家短片，其中一條見Kuson聽基仔唱《傷追人》，竟然感動流眼淚，樣子超可愛。基仔說囝囝似乎天生音樂感靈敏，笑說雖然知道自己的歌會感動到人，但沒想到BB會聽到流眼淚，相信囝囝是一個感情敏銳的人。「另外他又鍾意K_POP，特別韓國女團MOMOLAND唱的兒歌《Banana Cha Cha》，會跟住跳舞。」

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由於他不想錯過囝囝每一刻的長大過程，所以每天都會拍下大量影片，節目中另外一條片看到他在餵奶，而古太就大跳餵奶舞，十分搞笑。

說到作為父親最難忘的時刻，基仔指Kuson第一次叫爸爸，hea講『I Love You』都令他非常難忘，早幾個星期他同太太連續幾日示範錫錫，估不到囝囝看了幾次就學會，主動錫他的嘴。而最心痛回憶就是囝囝第一次打針：「未見過他爆喊到如此.....媽咪打針就連望都不敢望。」



被問到在家是嚴父還是慈父？基仔坦言：「我估我是衰人，因為他性格太好奇，甚麼都要知、要掂，如果我覺得危險，就會好嚴格阻止，媽媽媽咪好心軟卻給他都搞。」不過囝囝照舊好愛爸爸，基仔笑謂 ：「因為要睇電視一定搵我，屋企電視幾複雜，冇人識開，又或者我食雪條，會跟住要食。」

不少家長已經開始籌謀學業，安排上Play Group，但基仔說他不想囝囝太早有壓力，「他剛識行，不覺得要太急，加上疫情，我覺得安全為主，遲下先諗啦。」