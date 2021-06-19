【東京奧運】李慧詩：比賽時進入忘我狀態　盼凱林及爭先賽奪牌

▲ 李慧詩將代表香港，第三次出戰奧運會。（體院圖片）

香港單車隊本月16、17及19日，按照奧運會規格舉行爭先模擬賽事，其中精英運動員李慧詩，今（19日）率領運動員李海恩、逄瑤、梁寶儀及楊倩玉見記者。

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單車隊目前取得6張東京奧運入場券，李慧詩和李海恩將出戰女子凱林賽、爭先賽；逄瑤、梁寶儀和楊倩玉3人，就會參加女子麥迪遜賽。男子隊方面，蔡曉鋒將出戰男子公路賽。

李慧詩自2012年倫敦奧運起，第3次參與奧運賽事。她稱過去5年花很多心機訓練準備，相信自己比賽時，會進入忘我狀態，感恩和享受比賽時刻，盼於兩項賽事中也取得獎牌。

單車隊總教練沈金康認為，李慧詩狀態很好，現時能力和水準也是歷來最好、最成熟，形容她「準備好了」，對她很有信心。他透露，疫情下逾1年無外岀比賽，李慧詩達到現時水平，有賴科學訓練成果。

隊友李海恩則首次岀戰奧運，指疫情令她額外多獲1年時間備戰，有好有壞，盼取得好成績。

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責任編輯：吳卓峰