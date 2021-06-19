【我們再不講再見】環球TVB破冰後首合作 戴祖儀涂毓麟打造新CP

▲ 涂毓麟與戴祖儀首次合作。

Oscar涂毓麟與Joey戴祖儀首次合作，今日推出合唱歌《我們再不講再見》，二人唱出舊情人重逢的心境，《我們再不講再見》亦是環球唱片與無綫電視破天荒合作，各自派出新力軍歌手，希望為樂壇帶來新氣象。

兩間公司非常重視今次重逢之作，今日新歌發佈會上，環球唱片董事總經理Duncan黃劍濤以及星夢娛樂行政總裁何麗全亦有到場，率領Oscar與Joey進行交換員工證儀式。

Duncan致送環球唱片員工證給Joey；何麗全則致送TVB員工證給Oscar，代表兩間公司關係密切，未來合作愉快，並歡迎Oscar和Joey隨時到各自公司交流。Duncan和何麗全並勉勵Oscar與Joey要繼續努力，希望他們在樂壇大放異彩。

▲ 星夢及環球高層親自祝賀二人。

Oscar與Joey形象相當登對，無論歌聲、樣貌、學歷都非常匹配，是新一代樂壇CP。而台上佈置放有《我們再不講再見》的單曲封面，恰巧像一幅結婚相。

二人解畫：「今次MV我們飾演在婚禮重逢的前度，同時擔任兄弟、姊妹，所以才拍下這張相，嚴格來說我們沒有拍結婚照。」二人都很享受今次合作，雖然第一次合作，但默契自然而來，整個過程比預期中順利。

適逢父親節，Oscar與Joey都特意花心思與家人一起慶祝，台上邀請fans上台一起玩「大電視」，而當中的題目亦與父親有關，Oscar與Joey分成兩隊比拼，二人非常投入落力參與，與粉絲打成一片氣氛相當熱鬧，為是次活動劃上圓滿句號。