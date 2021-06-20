【胡楓演唱會】89歲修哥再破紅館紀綠 《愛回家》演員齊賀胡楓開騷

89歲胡楓今晚（19 號）紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，再打破自己3年前所創下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄。而修哥多位好友、後輩及家人都來為他預祝父親節。

修哥演唱會有蔡一傑、余安安、盧海鵬、方國珊等捧場支持，雖然修哥日前指喉嚨痛，但他仍落力演唱《情花開》、《隨想曲》、《雙星情歌》、《相識也是緣分》等歌曲時。

演出有不少第嘉賓，包括《愛．回家之開心速遞》演員林淑敏、呂慧儀、蘇韻姿、鄭世豪、張景淳、陳浚霆、吳偉豪、許家傑和葉蒨文，眾人台上合唱《開心速遞》主題曲。

大小姐林淑敏又憶述：「記得初入行時候，在活動見到修哥，他跟我講『我在電視機見過你，你要加油，雖然你樣子不會即刻紅，但會撈到飯食』，我每一次不想簽TVB時，就會想起修哥對我鼓勵，多謝修哥令我堅持。」不過修哥風趣說不記得曾經講過。修哥跟大小姐又合唱了《舊歡如夢》。

之後樂隊Supper Moment台上獻唱《幸福之歌》，獲修哥大讚有實力。

另一位好友嘉賓薛家燕跟修哥合唱《快樂伴侶》，家燕姐表示曾三度向修哥提出要做嘉賓，但修哥沒即時答應，原來感之前70歲紅館演唱會，對方已幫任兩晚嘉賓，86歲再開也有幫助，故不好意思再邀請。幸而家燕姐仍義不容辭，家燕姐再唱出《皆大歡喜》。

另外，最窩心一幕，修哥兩位孫女攜一眾曾孫合唱《世上只有》，為胡楓慶祝父親節。